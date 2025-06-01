機器人新競局 台廠點將／潛力供應鏈點將錄

宇隆減速機對應特斯拉

台灣專業金屬加工商宇隆（2233）科技三年前投入「行星減速機」研發，深入研究對標特斯拉Optimus 2人形機器人全身關節規格，開發關鍵零件「減速機」，另外「諧波減速機」也將在7月問世，目標能提供人形機器人七成關節所需減速機，打造一條龍解決方案。

「一具特斯拉人形機器人全身有42個減速機，包含行星減速機、諧波減速機、行星絲桿三類，其中我們將能提供30種。」宇隆減速機事業部協理陳俊皓提起特斯拉Optimus 2機器人規格如數家珍。

宇隆目前已開發完所有行星減速機，完全對應特斯拉人形機器人規格及峰值扭矩，現正緊鑼密鼓再投入諧波減速機七個系列機種開發，預計7月完成開發。

「行星減速機負載較大，所以裝在大關節，如頭、腰、肩膀。機器人會打功夫或跳，瞬間就要承受較大扭矩。」陳俊皓說，手部小型減速機則是下一步開發目標。

宇隆擅長機加工製造，掌握高精密加工技術，有自信投入精密度高要求的減速機，這也是宇隆成為少數能同時生產行星減速機、諧波減速機、擺線減速機三類的業者，宇隆也判斷特斯拉零件標準很快將成為業界指標。

為提供人形機器人客戶完整解決方案，宇隆的減速機也與無框力矩馬達業者合作中，目標五年內成為人形機器人減速機品牌。

盟英攻輪型商品衝業績

盟立跟和大投資成立盟英科技，專注於諧波減速機及機器人關節套件，已成台達電主力供應商，現正跟大陸及歐美人形機器人新創合作測試打樣，並跟母公司盟立合作開發輪型機器人，今年業績上看2~3億元，比去年成長四至六倍，創立七年終於到收成期。

看好機器人自動化商機，盟英科技2018年成立專注於台灣較少的諧波減速機研發，除上銀外，盟英成為新進挑戰者，諧波減速機現在以日商居多。盟英跟台達電機器手臂合作多年，供應量逐年成長，今年起有機會成為主力供應商。

盟英總經理陳士端指出，諧波減速機已跟人形機器人客戶合作中，大陸客戶跑最快，已有超過五家客戶打樣測試中，預估年底將小量產。

大陸人形機器人新創跨海找台廠合作，原因在性能及精度，他解釋，大陸已量產的人形機器人多用於表演特技或接待，若真要在工廠內搬運拿取及負重，則零組件必須更為穩定。

陳士端表示，人形機器人拿取包裹至少需負重十公斤，至少1萬小時生命周期，日本減速機單價高，交期需半年，台廠兩個月內就能交貨，已量產機種還可壓縮到40天，靠著交期迅速且價格比日廠便宜，台廠也成大陸人形機器人合作對象。

貿聯連接線束小兵立功

人形機器人全身遍布許多感測器及控制器，要能無延遲反應，傳輸線扮演要角，還必須耐受機器人數百萬次動作凹折仍不斷裂，小兵立大功，連接線束雖然未必成本最高，卻絕對是覆蓋人形機器人面積最大的零組件之一。

貿聯集團2022年併購德國百年企業萊尼（LEONI）旗下工業應用事業群，也為進軍人形機器人產業拿下門票。

「我們德國團隊的連接線束一直在實驗室進行凹折測試，連續測三、四年了，所以我們有把握說自己的線束有多長耐久度，」貿聯運算及運輸事業群資深副總經理林明村分析，對手不可能投資做這些實驗室測試，測試時間也沒這麼久，這都讓貿聯-KY比別人還早站在起跑線上。

人形機器人的規格與汽車用高速傳輸介面有共通性，因為自駕車跟人形機器人都要求即時傳輸，毫秒之差就可能發生碰撞風險，也讓在車用線束布局已久的貿聯-KY出線。

特斯拉已喊出終端售價目標2萬美元目標，宣告從整機設計到零組件供應鏈都將朝此方向努力。

美國人形機器人供應鏈不夠完整，成為台商的機會，而中國供應鏈雖蓬勃發展，但林明村分析，高階機種是台廠機會，「機器人會武打會跑步，但總不能半年就壞掉！」耐久品質將是台廠卡位契機。

台中精機零件對標德廠

台中精機是台灣的機械工具製造商大廠，專業生產CNC車床、多功能車削機、加工中心、塑膠射出成型機，看好機器人及工具機「關節」重要性，透過子公司「台穩」著手投入關鍵零件開發，儘管零件項目仍是最高機密，但公司已設定要對標德廠，預期2026年可以展現成績。

台中精機主管透露，看好人形機器人前景，已低調卡位投入關鍵零組件研發，據了解，團隊做的是減速機中的關鍵零件開發，因還在研發階段，台中精機低調不願公布開發進度跟品項。

業界人士指出，該零件的精密度決定機器人的靈活度與精準度，間接影響零件老化程度，是使用壽命關鍵成因，也是全球機器人產業競逐的重要技術門檻。

目前台中精機已在相關設備製造與加工技術上取得突破，內部目標對標德國龍頭廠商，台中精機透露，德國零件壽命長達三年不會壞，但中國零件的壽命僅一年多，若台灣業者能將質量拉到德廠水準，將有產業話語權。

台中精機正在開發製程，公司透露，除CNC之外，還有許多加工後製工序，不過，由於機器人市場供應鏈競爭激烈，尤其中國與日本對手眾多，台中精機的挑戰將在後續開發進度，若能成功量產，將有機會在2026年後切入機器人與工具機產業鏈。

立普思3D感測 獲大廠青睞

3D視覺感測技術對機器人至關重要，立普思董事長劉凌偉12年前創業，曾在鴻海參與微軟Kinect開發專案，在MIT人工智慧實驗室（CSAIL）進修訊號處理及人機介面技術後，2013年返台創業，就選定3D視覺主題，當年3D感測應用主要應用在國防軍事，工業圈還不受重視。

從拜訪客戶要重複解釋什麼叫3D感測，如今迎來應用爆發期。3D視覺感測共有三種技術量測距離，一是立體視覺，類似人眼利用兩個鏡頭視差計算距離，二是結構光，利用單目鏡頭做三角測距法，三是ToF飛時測距法，利用訊號發射往返時間差計算距離，三種技術，立普思都有。

機器人3D視覺挑戰在於既要能掃視所有場景環境資料，看得遠，當手要夾取物件，眼睛讀取物件資訊又要精準，立普思由於軟硬整合能力好，今年獲得NVIDIA推薦成為3D機器感測視覺解決方案推薦夥伴，且是唯一台廠。

劉凌偉舉例，知名的國際搬運車品牌MiR為能順暢工廠運行，車身上裝了17個感測器，雙目、立體視覺及光達、超音波等元件滿滿，立普思跟輝達合作開發的LIPSAMR技術，只用四組鏡頭就取代17顆感測器，大幅減少成本。

（系列完）