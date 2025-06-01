機器人新競局 台廠點將／工廠機器人 台灣廠商手握利基

亞太市場將成人形機器人供應鏈重鎮，機械公會工業用機器人專委會會長黃識忠表示，台灣面臨大陸紅色供應鏈以六折低價競爭壓力，唯有掌握核心技術，思考品牌經營，並深入探究人形機器人終端用途，才能在國際競爭中與原廠緊密合作，台灣在工廠用人形機器人大有可為。

摩根士丹利（大摩）預測人形機器人價格會從2028年15萬美元降至2040年5萬美元，加速普及，先在工業應用場景導入，2030年後走入家庭市場，這個規模數兆美元的產業商機，台灣供應鏈如何把握？以下是黃識忠專訪紀要。

圖／經濟日報提供

要躋身供應鏈 品質成本兼顧

問：台灣業者布局機器人產業現況為何？

答：機器人需要很大一串供應鏈 ，美國廠商或許不要紅色供應鏈，甚至要在地製造，那台灣就會有一些機會，目前會員中已有聽說一些廠商開始提供零部件給國外人形機器人客戶。

現在台廠面臨最大問題是，大陸業者幾乎不賺錢或賺一點點的生意都還能做，同樣的零件，對岸價錢比台廠低很多，甚至六折，但品質就不一定。但台灣廠商還是有機會，因為工廠對機器人的壽命要求很高，但價格如何透過規模經濟及取得原料成本方面壓低，在跟國外廠商競爭時是關鍵。

尤其是美國廠商，除非對高精度有一定要求，否則就會挑便宜的供應鏈，比如特斯拉一開始開發產品就很重視成本，因為他的機器人軸數多，若成本不降下來，消費者不會接受，成本對機器人產業來說是很關鍵的一點。

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把握終端用途 鑽研核心技術

問：台灣應該如何掌握機會？

黃：不論是特斯拉還是Figure機器人，關節規格都是自己定的，減速機及扭力規格都由他制訂，此時台廠接代工單，必須有技術能力幫忙設計產品，讓客戶選擇，目前台灣部分業者有整合能力，但規模都不太大。

台灣工具機業要做機器人零組件，只要有資本投入就能解決，最根本是要問是台灣有沒有市場讓業者有願意投入開發？其次，台灣做零件業者不算少，但做到系統銷售的就少，這取決於我們是否掌握核心能力，能否賺技術領先的錢？

舉例來說，台灣跨入減速機產業需要好的場域驗證，亦即裝到機械裡，真正在工廠一天24小時運轉，相對日廠是真的三至五年連續運作去測試一批零件的壽命，所以很多人會說減速機是「十年磨一劍」的產業，因為光驗證完交到客戶產線就要花時間。

最重要的，是該思考機器人要解決什麼問題？是要搬運箱子還是摺衣服？雙腳移動只是其中一種選項，優點是克服高低差，可以爬樓梯，但以工廠而言，「輪型」絕對夠用，化工廠要爬要鑽，機器狗也可以執行，這樣開發的小腦控制就相對簡單許多。

未來人形機器人或機器狗的軟體成分應該要比硬體高，一台品牌人形機器人要軟體硬體兼具，不過台灣較少業者要做整機系統，多數都是做硬體，台灣應該思考，若要維持製造大國地位，未來十年若不投入人形機器人研發，未來製造業就必須買國外的品牌機器人來維持生產力。