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棒球名人堂營運遇瓶頸？花園名人堂飯店：經營主體不同

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
花園名人堂大飯店強調和棒球名人堂協會是不同的經營主體，飯店也在去年下半年換新的經營團隊。圖／花園名人堂大飯店提供
花園名人堂大飯店強調和棒球名人堂協會是不同的經營主體，飯店也在去年下半年換新的經營團隊。圖／花園名人堂大飯店提供

台灣棒球名人堂傳出營運遇上困境，連帶位在桃園的名人堂花園大飯店的經營也受矚目，飯店業者強調兩者是不同的經營主體，也沒有隸屬關係，飯店去年換新團隊接手，發展親子育樂等特色，同時持續推動棒球運動和主辦比賽，都成為經營亮點。

名人堂花園飯店在桃園市龍潭區，這裡早年是職棒兄弟象的大本營，曾辦過職棒比賽和各級棒球賽，目前球場持續辦活動，飯店在靠近外野位置。前董事長洪騰勝蓋飯店和主導經營時，規畫飯店7樓部分空間，借給名人堂協會展出入選名人的珍貴物件，6樓辦公室也讓協會使用，都是無償借用。

名人堂花園大飯店去年下半年更換經營權，目前由優美飯店公司經營，名人堂花園大飯店對外品牌名字不變，業者表示，棒球名人堂協會如果撤出，飯店會全面接手7樓的展覽館和展區，調整營運與規畫，一定會保留和見證台灣棒球史的特色。

名人堂花園大飯店屬於國際級觀光飯店，主管機關為交通部觀光署。業者表示，經營權交棒前和現在，一直都持續推動棒球基層運動發展，除了跟雷爵隊合作開辦名人堂雷爵社區棒球隊、棒球營，近年更有舉辦社區少棒賽事，5月剛辦完春季球賽，下半年9月還會有秋季賽。

另外，飯店客源以親子客為主， 同時承接公司企業團建活動，目前有棒球場、羽球館和高爾夫球短洞場地，有專業教練帶大家打棒球，體驗棒球樂趣。除了住宿、餐廳、宴會廳、運動場館，名人堂花園大飯店棒球展覽館有四層樓並對外開放參觀，目前不收門票，飯店所在位置來往石門水庫、拉拉山國家級風景區交通便利，並和龍潭大池台3線客多個客家文化景點串連，經營亮點特色獲肯定。

花園名人堂大飯店親子主題是一大特色。圖／花園名人堂大飯店提供
花園名人堂大飯店親子主題是一大特色。圖／花園名人堂大飯店提供
花園名人堂大飯店一旁的棒球場，是兄弟象早年的大本營，飯店業者現在一樣經常辦比賽和活動。圖／花園名人堂大飯店提供
花園名人堂大飯店一旁的棒球場，是兄弟象早年的大本營，飯店業者現在一樣經常辦比賽和活動。圖／花園名人堂大飯店提供

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