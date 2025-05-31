Coupang 酷澎物流中心端午特色活動 凝聚團隊情誼

美商Coupang酷澎物流中心在5月持續舉辦多場物流人員關懷與公益活動，展現對第一線物流人員的重視與關懷。在母親節前夕邀請視障按摩師為女性物流人員提供紓壓服務後，Coupang酷澎在佳節前夕推出結合台灣傳統文化特色的端午節慶活動，致力營造彼此成就、溫馨有愛的職場氛圍。

Coupang酷澎端午活動以「捐發票、傳愛心、享香包」為主軸，邀請物流人員捐出五張發票，即可兌換由伊甸社會福利基金會桃園分會協力製作的「暖心艾草檀木香包」。呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第17項「促進夥伴關係」，也深化Coupang酷澎與在地社區的正向連結，凝聚節慶能量、傳遞溫暖愛心，共同感受節日氛圍與回饋社會的喜悅。

倉儲物流人力資源總監嚴儀眉表示，在Coupang酷澎，物流人員不只是公司的夥伴，更是這個大家庭中最重要的一員。透過端午節這個充滿文化意義的節日，希望同仁感受到節慶的溫暖與團隊的關懷。從香包、互動遊戲到公益發票捐贈，每一個環節都是公司對物流人員的重視與感謝。

Coupang酷澎設計裝有艾草、檀木等淡雅芬芳的粽子造型香包，鼓勵物流人員透過捐贈5張發票的小小行動，凝聚節慶能量、傳遞溫暖愛心，共同感受節日氛圍與回饋社會的喜悅。

Coupang酷澎物流中心特別在休息室打造充滿台灣味的端午布景，搭配可自由穿戴的粽子髮箍，邀請物流人員拍照打卡、熱情參與「端午拳」互動遊戲，透過模擬划龍舟、包粽子等動作，展現團隊默契與節慶活力，傳統文化在職場中活潑重現。現場也準備了應景的粽子與「立蛋」體驗活動，不少物流人員直呼：「彷彿回到童年過節的記憶！」

Coupang酷澎團隊特別結合上肢伸展與手掌靈活動作，設計出一套創意十足的「端午拳」，巧妙融合划龍舟、立雞蛋、包粽子、聞香包等端午節元素，轉化為雙手於身體兩側擺動、雙手舉至頭上抱圓、拇指與食指相觸、手臂向中間聚攏等活潑的肢體動作。物流人員兩人一組互相比劃，不僅讓現場歡笑不斷，也藉此增進彼此情誼，為工作現場注入更多溫暖與活力。

物流人員分享，Coupang酷澎這次端午節活動真的非常用心，從香包、粽子到遊戲，每個環節都讓大家感受到家的溫度。最感動的是，透過捐發票還能幫助需要幫助的人。