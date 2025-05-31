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創業之星報名 今最後一天 瞿志豪：新創增知名度 最佳平台

經濟日報／ 記者籃珮禎朱子呈／台北報導

經濟日報主辦「第九屆創業之星選秀大賽」今（31）日晚間23時59分將截止報名，歡迎新創公司及有志投入新創領域的學生團隊參賽，公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，冠軍與優勝團隊均可接受台大創創中心專業輔導，並獲本報報導，成為產業界亮點。

經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行（2801）、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。

創業之星選秀大賽已成為國內新創業相當重視的賽事，擔任賽事評審多年的ITIC創新工業技術移轉公司總經理瞿志豪表示，創業之星選秀大賽能為新創團隊帶來極具價值的媒體曝光與公信力，協助順利尋求資金與合作的機會，是新創團隊增加知名度的最佳平台。

瞿志豪指出，對於新創公司而言，創業過程中不僅需要資金支持，更需要與許多夥伴建立合作關係，包括供應商、通路商、聯合開發的合作夥伴等。經濟日報非常重視創業之星選秀大賽，會規劃專刊報導，這種曝光機會，新創團隊對外接洽時可做為強而有力的佐證。

至於如何在激烈競爭中脫穎而出？多年來擔任賽事評審的台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠指出，團隊分數相近時，「可行性」常是關鍵。

蘇拾忠透露，評審團成員多為產業人士，具敏銳市場洞察力，因此偏好商業模式清晰、具扎實落地潛力，並能結合台灣產業優勢的項目。周詳執行計畫與對市場挑戰的務實評估，將大幅提升印象分數。

另外，團隊展現出解決市場痛點的能力、技術創新的獨特性、營運模式的巧思，以及對市場機會的敏銳洞察與把握能力，都將是評審決定最終勝負的重要依據。

今年創業之星選秀大賽分為公司組與學生組，都將各自選出冠軍一名、優勝二名。公司組冠軍、優勝團隊，皆可獲得台大創創中心加速器計畫及獲得針對「組織及業務快速成長階段」新創團隊的客製化輔導，學生組冠軍、優勝團隊也可加入台大創創中心孵化器計畫。

選秀 台大 創業

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