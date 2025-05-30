藥師短缺 藥局放緩展店

經濟日報／ 記者侯思蘋謝柏宏／台北報導

連鎖藥局歷經過去幾年積極擴張後，今年起腳步已明顯趨緩，統一超（2912）旗下康是美計畫開100家藥局，統一集團董事長羅智先近日坦承，家數已接近目標，接下來將暫時停頓，最大挑戰來自藥師人力。

大型藥局佑全董事長劉志平昨（30）日表示，原訂每年展店數成長10%的目標將下修為5%。

羅智先表示，高齡化需求在現代社會已成為不可忽視的趨勢，對康是美來說，藥局是必須要做的服務，但當前的主要挑戰來自於每家門市都需要配備有專業執照的藥師，且在這過程中還涉及許多醫療政策。

康是美目前主要策略將以多元服務為目標，康是美董事長高秀玲認為，希望未來各店都有彩妝師、藥師雙師進駐，並持續朝全台600家康是美的目標挺進。

針對佑全連鎖藥局的擴張腳步，劉志平表示，過去幾年國內藥局瘋狂擴張，不僅堆高各藥局併購行情，也促成藥師薪資達到與醫師相同水平，拉高各家業者展店成本。

連鎖藥局龍頭大樹今年首季法說會時曾指出，2024年藥局出現不理性競爭，大樹因此採取保守展店策略，去年底店數來到386店，店數成長15%，低於過往的20%。今年考量藥局競爭情況未改變，因此設定今年展店幅度同樣是15%。

諾貝兒去年宣布有意與合康連鎖藥局、專品藥局整併，不過，公司日前坦言，目前併購進度不如預期，能否順利合併仍有變數。

董事長 康是美

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