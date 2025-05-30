疫情升溫 防疫用品買氣增…泰博、寶齡趕工生產快篩試劑

新冠疫情連七周升溫，加上端午連假期間，恐增加傳播感染風險，國內連鎖藥局業者昨（30）日表示，快篩試劑正處於缺貨狀態，清潔消毒用品及防疫相關藥品部分，已出現較平日高出一至兩成買氣，新冠快篩製廠寶齡富錦表示，預期可創造診斷部門雙位數營收成長。

衛福部疾管署近日示警，今年新冠疫情恐在6月底至7月初達高峰，屆時每周新增病例恐上看20萬例，為補足快篩試劑不足的缺貨問題，食藥署已要求廠商儘速提高產能，28日於三大超商鋪貨4萬份的家用快篩劑，最快一周內就能補足缺口。

疫情增溫下各業者因應概況

大型連鎖藥局佑全藥品董事長劉志平昨日表示，目前多家藥局及藥妝業者的快篩試劑多處於缺貨狀態，已知寶齡富錦、泰博（4736）、台塑生醫等公司正積極趕工生產快篩試劑，以補各家門市備貨需求。除了快篩之外，各門市在清潔用品、口罩、抗病毒藥物銷量已比往日成長一至兩成。

泰博近日表示，5月底已完成首批快篩試劑共30萬劑生產，6月1日至7日間再生產50萬劑，後續每周可生產50萬至100萬劑，並視市場狀況調整產能，確保供應穩定。

寶齡昨日表示，近日國內除新冠疫情，流感疫情也同步升溫，造成呼吸道症狀患者人數急遽增加，寶齡的三合一抗原快篩試劑正加班趕工生產，以滿足各通路需求，預期可為創新診斷部門帶來雙位數營收成長。

超商業者7-ELEVEN表示，為響應政府政策，本周快篩試劑已陸續上架，目前供應量能充足，預計6月後仍能持續穩定供貨；全家也表示，因應近期確診人數上升，門市已加緊供應快篩試劑、酒精、口罩與濕紙巾等防疫用品，其中快篩試劑近期需求量較高，後續將再陸續鋪貨上架。

萊爾富也指出，本周已向廠商進貨快篩試劑約5,100支，實際配送到門市約一至兩天，之後會依食藥署鋪貨進度調整。

量販超市方面，全聯表示，隨確診人數激增，民眾快篩需求也跟著提高，全聯、大全聯自6月起陸續於全台各門市販售快篩試劑，其他防疫商品包含口罩、酒精、酒精濕巾等也持續於門市防疫專區熱賣中。