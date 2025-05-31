全球缺船缺櫃 運價連四漲

美中同意90天內調降雙邊關稅搶出貨發威，遠東到美國每FEU（40呎櫃）飆漲，遠東到美西漲幅達57.9%、遠東到美東每FEU漲幅也有45.8%，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（30）日出爐，出現近期以來連四漲，漲幅達到三成。法人分析，隨著運價漲勢再起，將進一步推升長榮 （2603）、陽明及萬海第3季獲利。

長榮、陽明及萬海股東會中已經證實，美中雙方於5月12日達成90天的臨時協議後，遠東往美國線訂艙已經暴增，強勁需求推升運價上漲；本周最新開出的市場運價狂漲，價格大漲代表著市場需求旺。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

國內最大的海運物流業台驊分析，現在需求強勁的道理很簡單，以疫情期間的情況為例，突發事件造成商業行為停擺，然而各種需求還是存在，等到大家開始趕出貨後，海運市場立即供、需嚴重失衡，海運市場出現連續二年的大多頭榮景，現在情況雖然不如疫情來的嚴重，然而過度的需求出來，就會推升價格上漲。

最近貨櫃三雄因為市場傳出有航商返回紅海，造成投資人擔心船舶供給增加，恐慌心理壓力下，股價回檔修正；長榮、陽明同步指出，目前以人、船、貨安全為主要考量，暫不會返回紅海，必須等待整個情況再明朗後，才會評估是否經紅海往歐洲。

業界分析，全球已經開始出現缺船、缺櫃排擠效應，最新一期SCFI運價指數昨日出爐，指數上漲486.59點至2,072.71點，周漲幅30.7%。其中遠東到歐洲、地中海運價也都大漲，漲幅達二成及三成。

根據最新一期出爐運價，船舶調度排擠效應發威，遠東到歐洲運價連續兩周上揚，歐洲每TEU（20呎櫃）達1,587美元，較前一期上漲270美元，周漲幅20.5%；遠東到地中海運價每TEU達3,061美元，較前一期上漲733美元，周漲幅31.5%。

遠東到美西每FEU達5,172美元，較前一期大漲1,897美元，漲幅57.9%；遠東到美東每FEU達6,243美元，較前一期大漲1,959美元，漲幅45.8%。

全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這對美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，都是急著要出貨，才能趕上開學潮及感恩節的需求。