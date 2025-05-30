入主前景無限的新竹高鐵特區 優良學區成為家長首選
地標級的商辦宏匯「未來之星」取得建照即將動工，為商辦雲集的竹北高鐵站區再添集結人才動能。然而近來關稅議題，牽動新台幣對美元強勁升值等國際政經情勢變化，波及外銷導向的台商獲利縮水，股市行情也隨之震盪，房地產反而成為避險選項之一。竹北高鐵特區挾交通便利、學區優良及生活機能佳等優勢，穩居科技人安心成家的購屋熱區。
新竹將會是半導體及發展AI產業的主要基地。透過持續招商引資、完備十大交通建設，及針對家長們最關心的子女教育問題，已規劃在116年度前增加五所高中職，讓竹縣的高中生不必遠赴外縣市通車就學。包括：進行湖口高中遷校以增加招生名額；六家完全中學廢止國中部改制為六家高中，來增加高中的容納量。文興完全中學繼去年招收國中第一屆、今年8月國小也將招生。竹東自強國中改制完全中學，設置高職的類科：電子、電機、化工及資訊等。另外，將新設新竹縣立實驗高中，預計115年8月完工招生。縣府表示，這五所高中職將可完成吸納截至121年，縣內學子的就學需求。
綜觀竹北高鐵特定區內的科技產業群聚效應，竹科生醫園區內進駐廠商已趨進飽和，隨著快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技大樓啟用、IC設龍頭聯發科（2454）的竹北辦公大樓正施工中，再加上即將動工的宏匯「未來之星」，勢將為擁有便捷交通的高鐵特區增添更多就業機會，也同步推升對區內住宅的需求。
央行總裁楊金龍先前在立法院備詢時提到，針對房貸總量管制將評估是否排除「一般民眾購屋貸款」，未來可能僅針對法人（建商）進行限制。這對卡在擔心交屋貸款不足、換屋資金受阻的房市，釋出正向政策訊號，房產專家認為，將有助於被打房政策冷卻的房市升溫。
竹北高鐵特區即將迎來最新落成建案，「豐邑之森」位於竹北市高鐵特區六家一路綠園道，戶戶朝南，42至55坪的房型，為3-4房均質住宅。該區最大的特色，就是擁有便捷的交通網，舉凡南來北往的中山高速公路竹北交流道、高鐵新竹站，都近在咫尺；且距離北二高的竹林交流道，也不過約十分鐘的車程。若是能就近入職慧榮科技、聯發科，生醫園區是進駐「未來之星」的廠商，更是可享受「上班離家近」的便利性。再加上，高鐵特區內住宅大樓屋齡新、街廓整齊，且公園綠地環繞。便利的人行道、和清幽的水圳步道，讓想悠閒散步者，也無需擔心奔馳呼嘯而過的車輛，成為住得安心的最佳選擇。
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