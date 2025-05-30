三菱重工空調「星際降溫任務」登場華山 速冷太空船體驗涼感

為因應全球氣溫屢創新高，上洋產業（6728）獨家代理之三菱重工空調，將於5月30日至6月1日，在台北華山劇場啟動「星際降溫任務」。活動期間每日上午11點至晚間7點，將免費開放民眾登船體驗「速冷太空船x巨大火星」沉浸式場景，旨在提供民眾前所未有的涼感體驗，對抗高溫威脅。

此次活動核心為「速冷太空船」，其內部搭載三菱重工空調領先業界的JETFLOW環流溫控技術。該技術模擬航太科技的精密噴射引擎設計，能即刻啟動強力送風、包覆式循環、360度吹拂，提供快速降溫的「風」狂體驗，使高溫瞬間退散，清涼蔓延。

三菱重工空調人氣吉祥物雪豹「酷醬」將化身太空艦長，親自帶隊出任務。民眾登艙完成指定任務後，即可獲得免費限量的「火星探險掛繩」與「火星探索貼紙」，具收藏與實用價值。此外，民眾完成任務，並依循相關活動辦法，將有機會抽中搭載JETFLOW環流溫控技術的三菱重工空調，將宇宙級涼感帶回家。