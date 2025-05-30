三菱重工空調「星際降溫任務」登場華山 速冷太空船體驗涼感
為因應全球氣溫屢創新高，上洋產業（6728）獨家代理之三菱重工空調，將於5月30日至6月1日，在台北華山劇場啟動「星際降溫任務」。活動期間每日上午11點至晚間7點，將免費開放民眾登船體驗「速冷太空船x巨大火星」沉浸式場景，旨在提供民眾前所未有的涼感體驗，對抗高溫威脅。
此次活動核心為「速冷太空船」，其內部搭載三菱重工空調領先業界的JETFLOW環流溫控技術。該技術模擬航太科技的精密噴射引擎設計，能即刻啟動強力送風、包覆式循環、360度吹拂，提供快速降溫的「風」狂體驗，使高溫瞬間退散，清涼蔓延。
三菱重工空調人氣吉祥物雪豹「酷醬」將化身太空艦長，親自帶隊出任務。民眾登艙完成指定任務後，即可獲得免費限量的「火星探險掛繩」與「火星探索貼紙」，具收藏與實用價值。此外，民眾完成任務，並依循相關活動辦法，將有機會抽中搭載JETFLOW環流溫控技術的三菱重工空調，將宇宙級涼感帶回家。
上洋表示，此次「速冷太空船x巨大火星」活動結合了涼爽、趣味及互動體驗，期盼為廣大消費者提供一個降溫解熱的星際體驗。活動自5月30日（五）至6月1日（日），每日上午11點至晚間7點於台北華山劇場舉行，內容包含免費開放登船體驗、JETFLOW環流溫控技術體驗、與雪豹艦長互動、限量好禮贈送以及空調抽獎等環節。無論親子出遊、朋友揪團，或單純欲避暑享受清涼，皆歡迎於活動期間蒞臨參與。
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