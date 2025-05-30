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綠領人才培育課程暑期班開跑 大學生為加薪做準備

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「環境部淨零綠領人才培育課程」暑期班現正陸續開放報名。環境部國家環境研究院（下稱國環院）鼓勵大學生利用暑假報名參訓，以便在暑假結束前，參加2025年8月30日舉行的全國首次測驗，為畢業後的求職加薪做準備。

國環院攜手32所大學組成的「環境部淨零綠領人才培育聯盟」中已有16所大學合計推出28個暑期班，其中6班已額滿，尚有22班開放報名中，包括8個平日班及14個假日班。

國環院長劉宗勇表示，本課程共計48小時，報名費為12,000元，由各開課學校統一收取。為鼓勵青年投入綠色職涯，並協助經濟條件不利者取得綠領增能，國環院同步推出學費優惠方案。凡年齡30歲以下的大專院校在學生（不含在職專班）、身心障礙者、中低收入戶與低收入戶等對象，若於首次參加測驗即獲及格成績，皆可申請學費補助。學生將享有半額補助，其他資格者則可申請全額補助。

劉宗勇提醒，自114年6月9日起各大專院校將陸續開始放暑假，目前「環境部淨零綠領人才培育聯盟」已推出的28個暑期班中有6班報名額滿，顯示青年對綠色知能的高度需求。劉宗勇呼籲同學們把握這段黃金時光，參與課程、投資自己，讓這個暑假成為人生中最有價值的學習旅程。

「環境部淨零綠領人才培育聯盟」目前已開設暑期班的學校如下，有意參訓者，可擇就近學校報名：

l 平日班學校：國立臺灣師範大學、中華醫事科技大學、國立臺中教育大學、國立中央大學、國立雲林科技大學、國立清華大學。

l 假日班學校：國立清華大學、東海大學、國立雲林科技大學、國立高雄大學、文藻外語大學、國立中正大學、國立臺灣師範大學、慈濟大學、大仁科技大學、中華醫事科技大學、國立中興大學（南投校區）、國立成功大學、國立中山大學、大葉大學。

今年年底前，「環境部淨零綠領人才培育課程」至少會開設60個班期，目前已累計開設52個班期。該課程第一班由國立臺師大於114年4月1日開放報名，創下16分鐘即秒殺額滿的驚人紀錄，顯示北部地區報名踴躍、需求熱烈。為回應廣大關注，臺師大將於114年6月1日上午9時開放暑期班報名。

東海大學 暑假

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