台日觀光高峰論壇登場 周永暉：2030投100億推微笑南灣

「台日觀光高峰論壇」30日於日本首相石破茂的故鄉鳥取縣登場，交通部觀光署長周永暉表示，近年台日深化合作，增加直航航線、締結姊妹城市，觀光署也推出高鐵買一送一，邀請國際旅客往台中以南城市探索。期待台日雙方民眾在規劃旅行時，都能第一個想到彼此，並宣布將於2030年前投入100億元推動「微笑南灣」計畫。

台灣觀光協會指出，今日近200位台日政要與觀光業領袖參與，會後雙方共同發布《鳥取宣言》，決議在觀光、經濟、體育與文化等領域深化全方位合作，開啟台日觀光新篇章。明年由苗栗接棒，力推台灣的朝聖之旅─白沙屯媽祖進香活動，邀日本民眾一起來台追粉紅超跑，也積極推動日本年輕學子來台修學旅行熱潮。

「台日觀光高峰論壇」自 2008 年起由台灣與日本輪流主辦，為兩國觀光界最具影響力的對話平台。本屆台灣代表團由台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏率隊，偕同台灣駐日大使李逸洋、周永暉、苗栗縣副縣長邱俐俐，以及縣市政府、旅行社、飯店與航空公司等 76 位業者代表出席；日方則有日本觀光振興協會會長菰田正信、日本觀光廳參與田端浩、日本台灣交流協會專務理事花木出、日本旅行業協會（JATA）會長髙橋廣行、鳥取縣知事平井伸治等重量級人士，並集結交通運輸、旅行社與飯店業高層代表等119位，雙方共195位代表出席，展現台、日深化交流的決心。

台方會議主席、台灣觀光協會會長簡余晏表示，觀光業迎來前所未有的成長契機。根據世界旅遊及觀光委員會（WTTC）估計，旅遊業對全球經濟的貢獻將自2025年的11.7兆美元（占全球GDP 10.3%）一路攀升至2035年的16.5兆美元，未來十年堪稱觀光產業黃金期。簡會長表示，台日關係緊密，今年前兩個月互訪人次持續成長。今日論壇鎖定地方城市行銷、觀光軟實力、高端市場及修學旅行等議題，盼台日雙方攜手合作，讓兩國旅人深刻體驗彼此的文化，共同書寫更多美好的故事。

日方會議主席日本觀光振興協會會長菰田正信表示，今年的論壇以去年(2024)《高雄宣言》的「永續發展」為台日觀光合作的基礎來開拓新局。日本政府今年3月發布「更多！出國旅遊宣言」，從推廣新護照、青年交流到海外安全資訊，全方位鼓勵國民出境。期盼透過本次論壇，探討台日交流合作具體方向，強化彼此密切的合作關係。

台灣駐日代表李逸洋指出，根據日本台灣交流協會最新民調顯示，76%台灣人最喜歡日本；日本受訪者中也有76%對台灣持有好感，期待雙方能在經濟與觀光領域加強交流。李大使提到隨兩國直航全面恢復，台日間每週逾750班航班往來，再加上米子—桃園間的新航線，預計將更進一步拉近台、日兩國間的距離。

日本觀光廳參與田端浩表示，連結日本各地與台灣的直航班次已超越疫前水準，他感謝台灣業者積極布局，也強調觀光廳已將台灣列為重點市場，透過官方資訊平台、海外教育旅行與「更多！海外旅遊宣言」刺激國人出境旅遊。並以鳥取與台中的「梨樹情誼」象徵深厚友好，期盼論壇能成為日台培養「愛情」的場所，強化與確認日台友好關係，推動雙向旅遊平衡成長。

周永暉表示，近年台日深化合作，增加直航航線、締結姊妹城市，也與日本旅行社合作辦理「千人放天燈」、「野柳石光」等活動，強化送客來台。觀光署也推出高鐵買一送一，邀請國際旅客往台中以南城市探索。期待台日雙方民眾在規劃旅行時，都能第一個想到彼此。未來將以美食、動漫、客家、原民文化打造觀光品牌，也宣布將於2030年前投入100億元推動「微笑南灣」計畫，打造全新觀光亮點。著重永續，強化修學旅行、郵輪、高端、鐵道及親子市場，帶動雙向客流成長。

鳥取縣知事平井伸治表示，觀光是人生的一大樂趣，在新的時代也要持續推展新的觀光，盼藉米子–桃園間的直飛航班，邀大家到鳥取體驗四季自然美景與文化。他借用《名偵探柯南》的名言說：「真相只有一個，到鳥取縣旅遊絕對讓人欲罷不能。」期待台日兩國觀光交流能在開航後更加蓬勃發展。

今日論壇以「台日觀光新篇章：邁向深化交流」為主題，聚焦六大重點議題，包含：地方引客措施、鐵道旅遊深化、觀光軟實力、高附加價值旅遊、促進海外旅遊措施，以及年輕族群海外旅行；台日雙方透過案例分享，凝聚打造均衡永續客流的共識。會議末雙方共同發表《鳥取宣言》，確立以永續為指標，結合地方文化、美食與自然景觀，深化旅人體驗，並宣布第17屆論壇將於2026年在台灣苗栗縣舉辦。

主辦城市鳥取縣也安排台灣觀光代表團體驗在地行程，包含造訪「柯南之家」青山剛昌故鄉館、米花商店街、水木茂大道與千代結酒造；走訪三得利天然水奧大山毛櫸之森工廠、鳥取縣立美術館、賀露海鮮市場，以及浦富海岸遊覽船、倉吉白壁土藏群、諏訪酒造、大山牧場牛奶之鄉等知名景點。透過會議與實地考察，雙方進一步分享行銷策略，深化台日旅遊合作，共創永續與共榮的新章。