THE NORTH FACE 亞太區副總裁董力：台灣居亞太市場前三

美系戶外品牌THE NORTH FACE近年加快亞太市場的佈局，並將台灣列為區域內的戰略重點。THE NORTH FACE亞太區副總裁暨總經理董力接受專訪時指出，台灣擁有良好的戶外運動基礎，消費者的收入水準相對較高，論坪效和業績健康程度，台灣在亞太地區名列前三名。

董力指出，品牌對台灣的目標是每年實現高個位數的穩定成長，未來除了繼續拓展門市數量外，更關鍵的是升級店型、建設會員體系與深化產品線。

今年，THE NORTH FACE在台北101原有黑標專賣店基礎上進行擴大與升級，將原本30多坪的空間擴增至90多坪，導入「OneBox」複合概念，整合黑標（Urban Exploration）與巔峰系列（Summit Series）。

巔峰系列是北面的核心DNA之一，專注於越野、登山、攀岩與滑雪等極限戶外運動裝備。董力表示，台灣的都市化程度高，加上地形多山，戶外場域取得容易，戶外市場發展已經相當成熟，而過去巔峰系列在台灣未進行系統性推廣，銷售表現也沒有像黑標系列那麼亮眼，現在是把巔峰系列帶回台灣市場的好時機。

董力表示，台灣的黑標系列銷售表現長期穩定，是亞洲最好的市場之一，他觀察到台灣消費者受到日本文化影響深，由於黑標系列由日本設計團隊主導，強調機能與簡約設計細節，在台灣市場的接受度與銷售速度普遍優於其他地區。

展店策略上，董力表示，目前The North Face在台灣的展店規模已達到公司預期，下一階段的策略將不只是「開更多店」，而是「開更大的好店」。例如，這次在台北101的擴店，店鋪面積從30多坪擴大到90多坪。

除台北101擴店外，品牌也選擇進駐新型態商場如南港Lalaport。董力補充，這類大型店型能夠提供更完整的產品線與品牌體驗，營收表現也明顯優於百貨內的小型專櫃。

董力表示，目前台灣僅有台北101與台中Lalaport兩間「OneBox」店，其餘如百貨通路的門市則受限坪數，產品線較不齊全。董力坦言，相比中國已開出七八十間大型店型，台灣仍有發展空間，但會視市場條件審慎擴張。

另外，The North Face在中國大陸已經開設了30多家專賣童裝的店鋪，董力表示，也計劃將童裝系列推向台灣市場。儘管台灣面臨少子化問題，但董力表示，針對中高收入家庭推出的高端童裝系列，仍然會有穩定的需求，因為這些家庭願意為孩子選擇更好的產品。

除實體門市擴張，The North Face也積極經營數位通路與會員系統。品牌指出，目前台灣地區約有七成購買顧客為會員，透過LINE、小程序、社群內容等方式強化用戶互動，也逐步推動線上與線下的庫存整合，提高購物便利性。

董力表示，在台灣的目標是穩定增長，預期每年實現高個位數的成長幅度，這對於成熟市場來說是一個較為實際的目標。品牌將會透過店鋪擴張、會員經營與活動參與率提升，來強化顧客復購與品牌忠誠度，進一步帶動整體營收表現。