高雄捷運與京阪控股簽署友好協定 深化台日鐵道觀光與技術合作

高雄捷運楊岳崑董事長與日本京阪控股株式會社專務取締役暨京阪電車平川社長，30日上午在高雄市觀光局高閔琳局長的見證下，正式簽署「友好協定」，深化自2018年以來雙方長期合作的基礎，攜手邁向更緊密的觀光推廣與技術交流。

高雄捷運與京阪電鐵的合作自2020年展開，歷經疫情挑戰，最終在2023年重新啟動，並陸續實現多項具體成果。其中雙方提供觀光資訊與互登廣告的部分，高捷美麗島站為京阪電鐵在海外設置的第一座主題車站，而高捷與高雄市的廣告則登上天滿橋、伏見稻荷等多座日本人氣車站，不但提升高雄於日本及國際旅客心中的能見度，更象徵台日城市間的文化交融。

此次京阪控股與高捷簽署的「友好協定」，更進一步擴大雙邊合作規模，涵蓋觀光促進與技術協力兩大面向，雙方透過觀光手冊、網站與社群媒體發佈內容，將共同開發並推廣包含鐵道車票等觀光商品，同時積極研擬吸引觀光客的多元措施，並進行運輸營運經驗與安全服務技術的交流，提升營運品質，為市民與旅客提供更優質的交通體驗。

楊岳崑董事長表示，京阪電鐵百年來在鐵道經營、觀光推廣及城市行銷領域的成就，為本公司持續學習的重要典範。此次合作不僅象徵雙方在經歷挑戰後仍堅定合作的情誼，更為未來台日交通觀光攜手共榮奠定紮實基礎，未來，雙方將持續拓展交流範疇，讓高雄捷運成為國際接軌與文化交流的重要平台，並共同推動鐵道觀光合作，邁向新里程！