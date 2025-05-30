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國家住都中心攜手新北 推跨街廓多基地整合都更新模式

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國住都舉辦好城市講堂合照。住都中心提供
國住都舉辦好城市講堂合照。住都中心提供

為加速都市再生、推動更有效率的公辦都更策略，國家住宅及都市更新中心（住都中心）近日舉辦「好城市講堂」，與新北市都市更新處及新北市住宅及都市更新中心進行經驗交流，針對「兒福連鎖式都更」、「大陳義胞公辦都更」等具代表性的個案，深入探討跨街廓、多基地整體規劃的可行性，並分享社區溝通與整合的實務操作方式。

住都中心董事長花敬群指出，公辦都更雖是社會高度期待的政策，但推動過程十分艱難，每個單位的資源與人力都有限，若能透過固定的分享平台，彼此交流經驗，就能激發出更多創新的推動模式，攜手克服重重挑戰。

住都中心說明，無論是中央推動的兒福案，或是新北市主導的大陳案，兩者初期都面臨產權複雜、整合困難的問題，最終皆採取「整體規劃、分區開發」策略，一方面兼顧開發效率，一方面讓區域更新更具連貫性，其中兒福案去年11月完成最後一塊基地評選，大陳案則於今年3月完成最後一塊基地招商，過程都極具挑戰。

新北市都更處副處長李擇仁分享，大陳義胞案為加速更新、吸引民間參與，已劃設為策略性更新地區，將整體8公頃土地劃分為7個單元，依照市場可行規模進行招商，降低開發風險、提升效能。

新北市住宅及都市更新中心執行長錢奕綱則指出，大陳案所面對的複雜問題包括「有屋無地、有地無屋、違建增建、土地占用」等情形，能夠成功整合，關鍵在於找到各方土地關係人的共識與合作基礎。

住都中心強調，目前在全台已完成14案公辦都更招商，除了雙北、高雄已有持續與社區溝通的個案外，今年第3季起，也預計在台北市再推出5件案源，希望社會各界提供專業建議與創新方案，共同加快都更腳步。

住都中心最後表示，感謝新北市團隊此次熱情參與與寶貴分享，未來將持續與中央與地方攜手合作，深化交流、推動都市更新，為市民打造更宜居、更安全的生活環境。

住都中心董事長花敬群。住都中心提供
住都中心董事長花敬群。住都中心提供
新北市住宅及都市更新中心執行長錢奕綱。住都中心提供
新北市住宅及都市更新中心執行長錢奕綱。住都中心提供

都市更新 董事長 公辦都更

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