快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

台日觀光高峰論壇 周永暉宣布100億元打造微笑南灣計畫

中央社／ 米子30日專電

第16屆台日觀光高峰論壇在日本鳥取縣舉辦，交通部觀光署周永暉宣布，將在2030年之前投入100億元打造「微笑南灣」，創造北客南送的旅遊效益，也利用舉辦觀光論壇的機會與日本人分享，「台灣其實有很多新景點，不再只有九份」。

台日觀光高峰論壇上午舉行意見交流會，駐日代表李逸洋、鳥取縣知事平井伸治、觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、日台觀光推進協議會會長菰田正信、觀光廳參與田端浩等人與會。

周永暉在致詞時表示，「利用機會跟大家報告，台灣觀光品牌將推動一項重要計畫。邁向2030年，台灣將再投入100億，希望能夠打造微笑南台灣」。他表示，這項計畫將在北迴歸線以南微笑曲線，形塑更多觀光景點

周永暉受訪表示，觀光署提出2030年計畫，希望打造台灣的新觀光亮點，以北迴歸線為主，從嘉義阿里山往南走，一路到屏東、台東、花蓮，還有同樣在北迴歸線上的澎湖，希望把幾個重要景點串接起來。像是在歐亞板塊與菲律賓板塊的交界的玉里，也是玉富自行車道的起始站，希望能夠在這裡打造一個新亮點，預計投入3億元。

他表示，在台南，希望能把曾文水庫的水庫資源、溫泉，結合八田與一紀念館，打造山海圳步道，並在步道入口打造「山海圳遊客中心」，這也將是一個重要亮點， 預算大概也是3億。此外，計畫中還包括了墾丁，希望能夠進行「墾丁再造」，讓墾丁提供更好、更舒適的服務設施。

周永暉表示，這項計畫已經向交通部報告並獲得支持，目前正在審議中，正式計畫將由行政院核定。

周永暉指出，疫情後有幾個國家的觀光快速復甦，原因包括他們在疫情期間做了一連串整備，創造新亮點，像是韓國的Blueline（釜山海雲台藍線公園）就打造出新亮點，吸引許多外國人到訪。「讓景點變成亮點」，觀光署有責任大力推動。

他表示，藉由台日觀光高峰論壇的機會，也希望跟日本人分享，台灣其實有很多新的景點，不再是只有九份，希望有更多地方讓大家去。

觀光署 觀光景點 周永暉

延伸閱讀

台日觀光高峰論壇 觀光逆差問題成焦點

台灣虎航開航桃園-米子（鳥取） 日相：3小時就能體驗彼此文化

旅宿缺工將開放移工？網憂「國旅品質更崩壞」：價格又不降

旅宿業將有條件開放移工 觀光署：勞動部下半年說明

相關新聞

顯而立見／一人商業…靠AI圓夢

你有沒有想過，如果有一天，你不再需要依賴任何公司，不用再為了薪水去做你不喜歡的工作；能夠靠自己走過的人生、累積的經驗、學...

會計師看時事／五個節稅神招 新創必學

創業大不易，新創團隊必須在募資、技術研發及人才延攬多方面耕耘。勤業眾信《2024創業大調查 創新創業關鍵力》彙整台灣透...

職感心教練／擺脫僵化思維 打破倉鼠輪效應

眼見部屬在處理某項任務時，始終得不到對方正面積極的回應，導致進度停滯。主管見狀焦急，只好再次下達「儘快解決」的指令；部屬...

貨櫃三雄：美國線訂艙暴增 考量人貨船安全暫不返紅海

長榮、陽明及萬海三大航運業者昨（29）日召開股東會，三家業者異口同聲證實，中美雙方於5月12日達成90天的臨時協議後，遠...

長榮、陽明股利配發 不變

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨（29）日同步舉行股東會，隨著紅海危機帶動去年獲利大好，長榮海運股東希望能改為季配息的方式，陽...

台塑化三大工程 創新轉型 提升企業競爭力

台塑化昨（29）日舉行股東會，董事長曹明表示，台塑化正積極展開創新發展，以提升企業競爭力，今年正展開三大重大工程，首先是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。