豐原太平洋百貨金門物產展登場 滿額還有機會抽中大獎

超夯的「金門物產展」，5月29日起至6月10日在豐原太平洋百貨9樓會館隆重登場，標榜精選多款金門在地必買特色商品，讓顧客不用出國也能一站購足，滿額還有機會抽中大獎。

今天的開幕式，特別邀請欣欣幼兒園小朋友組成「小小兵儀隊」，於1樓廣場帶來熱力四射、逗趣又可愛的表演，為活動揭開序幕。現場人潮爆滿、掌聲不斷，更限量送出100份「金門好禮」，吸引大批民眾一早就排隊等候入館。

除了精彩表演與歡樂氛圍，「金門物產展」也精選多款金門在地必買特色商品，讓顧客不用出國也能一站購足，包括金門酒廠推出多款精選高粱酒，有2025年限定版本，濃烈香醇、享譽國際，搭配限定包裝，極具收藏價值；香Q貢糖口味獨特、香甜不膩，是送禮大方又得體的經典伴手禮。

金門手工麵線搭配職人手作拌麵醬，展現純正在地風味，深受老饕青睞；金門必買牛肉乾濕潤不乾澀、嚼感十足，是旅途中最佳的隨手點心；還有顧客最愛金門一條根系列產品，療癒身心、舒筋活絡、實用度破表，是長輩與上班族的最愛。

活動期間，當日於金門展消費滿500元更贈送一張電子摸彩券，滿1,000元贈送兩張，以此類推。活動結束將抽出3名幸運得主，獲得市價1萬1,880元的「金湖飯店」精緻湖景房住宿券。

豐原太平洋百貨將直接送消費者入住金門當地五星級規格奢華住宿，飽覽戰地風情與海島美景，來場說走就走的迷人小旅行。

另外，活動首四日，除物產展商品祭出超限時組合外，全館消費累計滿1,000元，還可獲得「金好康卡友禮」一份。

金門物產展活動期間，豐原太平洋百貨更推出「好事成雙」加碼優惠回饋，卡友全館（部分除外）當日單筆滿2,000元，即享吉利卡點數兩倍送；首四日單筆滿3,000元贈Snapware康寧耐熱玻璃對杯之外，再加贈韓國巨星孫藝珍唯一推薦的「m2美度」超能膠原飲50ml兩盒，數量有限，兌完為止。