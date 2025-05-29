換洗收納冬被厚衣順便換窗簾 端午財運大發習俗一次看

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
端午掃除是要達到煥然一新、排毒淨化等目的，現代人則可把握端午前後的時機來換季，也有人特別更換窗簾為家中注入全新氛圍。圖/芮格居家提供
端午掃除是要達到煥然一新、排毒淨化等目的，現代人則可把握端午前後的時機來換季，也有人特別更換窗簾為家中注入全新氛圍。圖/芮格居家提供

端午節是三大節慶之一，也是正式進入夏天大換季的臨界點，冬被冬衣多半在端午節之後洗曬收納，當天也要掛艾草與菖蒲，藉以驅蟲、避邪、防鬼魅、保平安；另有一說是端午節當天要打開窗簾讓光進屋，有助於今年財運大發。

居家環境想在入夏的此時煥然一新，最簡單的方法就是更換新窗簾。窗簾就像房屋的眼睛，含蓄地遮掩室內的秘密，又能熱情地迎接戶外的光線與風景。它具有調節光線、保護隱私、隔熱保溫、隔音降噪、裝飾美化、防塵防紫外線等多重功能。

南部陽光熾熱，直射進室內帶來高溫，具有隔熱節能的蜂巢簾，因為內部採用蜂巢結構設計，能有效形成空氣層，阻擋熱傳導。白天使用時可大幅減少陽光與輻射熱進入室內，幫助維持室內舒適溫度，減少冷氣的使用時間，還能降低電費。

北部夏季悶熱潮濕，偶有午後雷陣雨，蜂巢簾的隔熱效果也能阻擋室外熱空氣進入室內，降低空調的負擔，達到節能省電的效果。

習俗上端午節也有人用午時水淨身，做法則是從頭頂、臉、脖、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣。所謂午時水是端午節當天午時（上午11點至下午1點）在湧泉、瀑布或家裡水龍頭接存起來的水，是一年當中陽氣最盛、能量最強的天然水，把水置於陽光下曝曬30分鐘吸收正陽能量，可飲用或擦拭身體。

民間習俗流傳，端午節當天要打開窗簾讓光進屋，有助於當年度財運大發。圖/芮格居家提供
民間習俗流傳，端午節當天要打開窗簾讓光進屋，有助於當年度財運大發。圖/芮格居家提供

高溫 端午節 冷氣

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