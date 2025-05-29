寶成董事長 吳邦治接任

全球製鞋龍頭寶成（9904）工業昨（29）日召開股東常會，順利完成董事改選，並推選吳邦治為新任董事長。吳邦治長期負責寶成零售及通路業務，預期未來寶成將會強化零售及通路在實體與線上的全方位布局。

在寶成屬於元老級的吳邦治，曾任寶成集團零批事業部總經理，及寶勝國際董事會主席，對於集團的零售及通路業務相當嫻熟，預期未來對於寶成在發展實體及線上零售與通路業務，將投入更多心力。

展望未來，寶成表示，儘管大環境變數增多，但健康意識與運動生活已深植人心，對所處的運動產業發展前景依舊抱持信心。

在鞋類製造業務方面，寶成將持續強化印尼、越南及中國大陸等多元生產據點，靈活調整產能配置，以迅速應對市場需求變化，並將有序推進中長期布局策略，包括印尼及印度的新產能規劃，為製鞋業務的永續增長提供穩固支持。

而在運動用品零售及批發業務方面，將繼續推行精緻化零售策略，動態布局實體門店與線上通路，且推動線上線下融合發展，藉以擴大銷售平台，覆蓋更廣泛的消費群體，並以數據驅動決策，期能進一步提升營運效率。

寶成此次股東常會，重頭戲為全面改選六席董事及三席獨董，其中新當選的六席董事與上屆相同，並無變動。不過隨後召開的新一屆董事會，推選吳邦治擔任董事長，原任董事長詹陸銘由於已擔任董事長近11年，決定退任。