統一：物流投資 必做的事 Yahoo台灣電商、PChome已開始整合

統一（1216）企業昨（29）日召開股東會，董事長羅智先在會後記者會表示，國內零售業市場還有很大的成長空間，根據統計未來三到五年最少增加50多個購物中心。這代表著零售業需求量大，但形態一直在轉變，統一企業也將因應市場變化進行調整，除了展店之外，物流的投資是必須要做的一件事。

對於全球各種經濟變化，羅智先也說：「不是不會擔心，是擔心也沒有用」。他認為，匯率衝擊遠比原物料波動來的大「睡醒什麼事都沒有做，錢就突然變少」。

統一股東會重點摘要

羅智先指出，統一企業從事的是民生必需產業，除展開對物流投資之外，也正從實體通路與電商的物流之間尋找共同點，Yahoo台灣電子商務跟PChome網路家庭已開始進行物流整合。

羅智先表示，零售業的樣態一直在轉變，統一企業也要因應市場變化來做一些調整，展店對於統一集團來說是最簡單的一件事；展店後要怎麼營運才是一門大學問，物流的投資是民生必需產業需要提前思考布局的事。

統一企業南區物流今年下半年就會開始營運，南區物流有一個區域是保留給科技業，提供倉儲的服務。羅智先表示，物流就像高鐵一樣，有很多站，是不是每班車都要停這個站呢，就要根據實際情況做調整，統一做的事，就是把站建置好，但要怎麼使用都是依市場需求做調整。

對全球關稅、匯率及地緣政治這些議題看法，羅智先幽默說，「企業都不太喜歡有太多的驚喜，人生如果沒有驚喜也沒有意思，只希望驚喜能在營運承受的範圍內」。

他表示，現在的環境有太多企業沒有辦法提前預防的事件，只能在平常把體質顧好。以台幣突然升值的那兩天，統一集團有些企業之前買的原物料，一個晚上就可能損失就幾千萬元。

最近原物料的變動也是跌破許多的眼鏡，過去經濟不景氣、需求會降低，原物料價格應該跟著下滑，現在原物料的走勢則完全相反，主要原物料價格一直在漲，像咖啡豆一下子漲二、三倍。產品能不漲價就不漲，不然會衍生很多的問題。