Dream Plaza拚周年慶前開幕

統一（1216）集團的美麗事業再度出擊，董事長高秀玲昨（29）日表示，眾所矚目的統一新百貨Dream Plaza招商已經完成，希望能在今年周年慶高峰前營運。

Dream Plaza面積共有7,500坪，除將進駐全球最大、近千坪的星巴克外，還會有24小時營業的博客來書店，高秀玲指出，Dream Plaza的開幕將一步一腳印地推進，集結超過300個品牌，部分區塊的營業時間會依照消費者需求延長，並且與美國星巴克也已洽談妥當。

Dream Plaza將與統一時代百貨的地下美食街相連，客群主要是都會區的上班族，且餐飲業態的比重將不會超過四成。高秀玲表示，信義區的百貨競爭激烈，因此Dream Plaza在品牌選擇上會與統一時代百貨有所區隔，經營模式也將與高雄夢時代完全不同。