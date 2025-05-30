台塑化：七年景氣周期 可能延長

台塑化（6505）昨（29）日召開股東會，會中有小股東提問，過去石化業向來有七年循環論，台塑化何時能迎接景氣復甦。曹明表示，過去的七年景氣周期，並未考慮中國大陸產能擴張等因素，現在大陸石化產能擴增幅度相當大，加上美中貿易緊張，為全球供應鏈帶來新挑戰，他認為這個周期時間可能要再拉長。

另有股東詢問新台幣升值、與台塑化實施庫藏股的可能性，曹明回應，新台幣兌美元匯率一下子從33元漲至29.8元，對台塑化造成約5億美元的匯損。他說明，台塑化的美元部位向來是定存或購買公債，雖然近期有匯損產生，但利息仍然不錯，公司會適情況略做小幅度調整。

至於庫藏股，曹明表示，董事會將充份思考，但台塑化股本太大，實施庫藏股對股價影響不大，反而造成現金減少，值此產業低迷之際，台塑化仍以專注本業為主，儘量保持較多現金。

有股東提問，過去石化業向來有七年循環論，台塑化何時能迎接景氣復甦？曹明表示，過去的七年景氣周期，並未考慮大陸產能擴張等因素，這次大陸石化產能規模擴增幅度相當大，七大石化工業區，每一座都是仿造台塑麥寮廠的規模和一貫化生產體系，加上現在美中貿易緊張，為全球供應鏈帶來新挑戰，他認為這個周期時間可能要再拉長。