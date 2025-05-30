台塑化三大工程 創新轉型 提升企業競爭力

台塑化（6505）昨（29）日舉行股東會，董事長曹明表示，台塑化正積極展開創新發展，以提升企業競爭力，今年正展開三大重大工程，首先是今年5月已拿到麥寮台電煤轉氣電廠標案，預計2029年完工；其次，台塑化也自去年底建置乙烷為進料的乙烯產線，年產能30萬噸，將在2027年初投產；三是建構永續航空燃油（SAF）供應鏈，今年可供應5,500噸。

台塑化去年稅後淨利59.7億元，年減72.7%，每股純益0.63元。曹明表示，去年受到宏觀經濟衝擊，未能交出令股東滿意的成績單，但為了回饋長期支持的股東，首次動用未分配盈餘，股東會通過每股配發現金股利0.8元，配發率達127%。

台塑化為了推動製程優化，提高能源使用效率，曹明在股東會後透露，轉投資麥寮電廠已在今年5月取得台電天然氣發電採購合約，將啟動麥寮港轉型、麥電相關燃煤改天然氣發電設施建置布局，總投資額將達千億元，預估2029年完工，以順利銜接台電2029年底電力採購合約生效時程。

此外，台塑化為了展開多元進料，自去年底開始，看好乙烷裂解廠成本比輕油裂解廠成本低很多，正在建置乙烷做為原料的產線，估計可年產乙烯30萬噸，預計2027年初完成。他表示，以乙烷裂解的產品價格與輕油裂解產品相比，油價低檔時期有2、300美元的價差，對台塑化影響很大。

曹明解釋，目前每噸輕油煉製成乙烯、產率為33％，相對的每一噸乙烷煉製成乙烯、產率可達85％，只要麥寮港能夠接收乙烷，台塑化將自美國採購乙烷、再煉製乙烯，除了能降低成本，也可讓乙烯供料客戶，台塑、南亞、台化生產成本有效降低。

台塑化也運用既有產線建構台灣自產永續航空燃油（SAF）供應鏈，並與國內兩大航空公司簽署供油合約，正式展開策略性合作，預計今年供應量達5,500噸。台塑化總經理林克彥說明，國內SAF的主要來源來自符合認證的廢食用油，每年供應量10幾萬噸，但多數透過進口商銷往海外，政府已承諾後續將管制國內廢食用油出口，帶動國內SAF的供給量。

另外，台塑化也持續拓展加油站據點，積極開發新客源，預期上半年市占率22.1%，在服務品質方面也不斷改善，近期推出「台塑石油APP」讓加油更便利，目前會員人數已突破40萬人。