快訊

端午連假轉晴熱 吳德榮：下周二傍晚鋒面到大範圍降雨

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

台塑化三大工程 創新轉型 提升企業競爭力

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑化董事長曹明。聯合報系資料照
台塑化董事長曹明。聯合報系資料照

台塑化（6505）昨（29）日舉行股東會，董事長曹明表示，台塑化正積極展開創新發展，以提升企業競爭力，今年正展開三大重大工程，首先是今年5月已拿到麥寮台電煤轉氣電廠標案，預計2029年完工；其次，台塑化也自去年底建置乙烷為進料的乙烯產線，年產能30萬噸，將在2027年初投產；三是建構永續航空燃油（SAF）供應鏈，今年可供應5,500噸。

台塑化去年稅後淨利59.7億元，年減72.7%，每股純益0.63元。曹明表示，去年受到宏觀經濟衝擊，未能交出令股東滿意的成績單，但為了回饋長期支持的股東，首次動用未分配盈餘，股東會通過每股配發現金股利0.8元，配發率達127%。

台塑化為了推動製程優化，提高能源使用效率，曹明在股東會後透露，轉投資麥寮電廠已在今年5月取得台電天然氣發電採購合約，將啟動麥寮港轉型、麥電相關燃煤改天然氣發電設施建置布局，總投資額將達千億元，預估2029年完工，以順利銜接台電2029年底電力採購合約生效時程。

此外，台塑化為了展開多元進料，自去年底開始，看好乙烷裂解廠成本比輕油裂解廠成本低很多，正在建置乙烷做為原料的產線，估計可年產乙烯30萬噸，預計2027年初完成。他表示，以乙烷裂解的產品價格與輕油裂解產品相比，油價低檔時期有2、300美元的價差，對台塑化影響很大。

曹明解釋，目前每噸輕油煉製成乙烯、產率為33％，相對的每一噸乙烷煉製成乙烯、產率可達85％，只要麥寮港能夠接收乙烷，台塑化將自美國採購乙烷、再煉製乙烯，除了能降低成本，也可讓乙烯供料客戶，台塑、南亞、台化生產成本有效降低。

台塑化也運用既有產線建構台灣自產永續航空燃油（SAF）供應鏈，並與國內兩大航空公司簽署供油合約，正式展開策略性合作，預計今年供應量達5,500噸。台塑化總經理林克彥說明，國內SAF的主要來源來自符合認證的廢食用油，每年供應量10幾萬噸，但多數透過進口商銷往海外，政府已承諾後續將管制國內廢食用油出口，帶動國內SAF的供給量。

另外，台塑化也持續拓展加油站據點，積極開發新客源，預期上半年市占率22.1%，在服務品質方面也不斷改善，近期推出「台塑石油APP」讓加油更便利，目前會員人數已突破40萬人。

股東會 台塑化 乙烯

延伸閱讀

雲林北港鎮立幼兒園工程停擺 追究廠商違約責任

彰化東螺溪營造美好水環境 8.3公里水綠廊道串聯景點

台南市商業總會與商研院推動成立AI數據中心 今辦說明會

台灣氣候行動博覽會回到高雄 市府提五大行動拚減碳

相關新聞

貨櫃三雄：美國線訂艙暴增 考量人貨船安全暫不返紅海

長榮、陽明及萬海三大航運業者昨（29）日召開股東會，三家業者異口同聲證實，中美雙方於5月12日達成90天的臨時協議後，遠...

顯而立見／一人商業…靠AI圓夢

你有沒有想過，如果有一天，你不再需要依賴任何公司，不用再為了薪水去做你不喜歡的工作；能夠靠自己走過的人生、累積的經驗、學...

會計師看時事／五個節稅神招 新創必學

創業大不易，新創團隊必須在募資、技術研發及人才延攬多方面耕耘。勤業眾信《2024創業大調查 創新創業關鍵力》彙整台灣透...

職感心教練／擺脫僵化思維 打破倉鼠輪效應

眼見部屬在處理某項任務時，始終得不到對方正面積極的回應，導致進度停滯。主管見狀焦急，只好再次下達「儘快解決」的指令；部屬...

長榮、陽明股利配發 不變

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨（29）日同步舉行股東會，隨著紅海危機帶動去年獲利大好，長榮海運股東希望能改為季配息的方式，陽...

台塑化三大工程 創新轉型 提升企業競爭力

台塑化昨（29）日舉行股東會，董事長曹明表示，台塑化正積極展開創新發展，以提升企業競爭力，今年正展開三大重大工程，首先是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。