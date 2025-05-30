貨櫃三雄：美國線訂艙暴增 考量人貨船安全暫不返紅海

長榮 （2603）、陽明及萬海三大航運業者昨（29）日召開股東會，三家業者異口同聲證實，中美雙方於5月12日達成90天的臨時協議後，遠東往美國線訂艙已經暴增，強勁需求推升運價上漲；另外針對船舶是不是重返紅海，長榮、陽明都同步指出以人、船、貨安全為主要考量，暫不會返回紅海。

美國零售業日前傳出庫存降至新低，帶動海運業搶運潮啟動，市場傳出亞洲到北美線5月滿艙後，全球前三大航商CMA（達飛）日前也通知客戶，6月起北美線運價調漲。

長榮、陽明及萬海對市場展望

陽明董事長蔡豐明分析，美中關稅戰突然開打，中國大陸出口北美貨量急凍，長達45天都沒有出貨，美國大賣場的存貨周轉率約九次，等於是50天一個周期，現在美國大賣場的庫存已經降到最低水位，賣場通路商要搶在9月開學潮、11月感恩節上架，現在就一定要出貨。

蔡豐明指出，原本5月就開始進入貨櫃輪的出貨傳統旺季，再加上過去壓抑需求，美中談判有新結果後，從客戶的領櫃速度加快，就可以看出急迫性；船公司想要賺到錢，提供艙位速度要更快。陽明已將美國安全存貨以外的空櫃全面調回迎客，「Premier Alliance卓越聯盟」也將在6月加開全新的遠東-北美航線，搶攻市場商機。

長榮海運表示，美中雙方達成協議後，美國線訂艙明顯暴增，長榮海運也緊急調回船舶提供客戶服務，但仍不足以滿足客戶急迫的需求，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前旺季水準。

長榮海運進一步指出，美中關稅暫緩後，貨主急於恢復出貨，5月中旬即期市場運價已快速向上調整。由於市場需求大幅增加，但船隊調動短期內無法一步到位，市場預期運價水準將持續走高。往例8至9月為傳統出貨旺季，對市場發展仍保持審慎樂觀。

萬海總經理謝福隆表示，美中經貿會談暫時調降相互的高關稅，大陸重啟出貨已使海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢；萬海持續積極布局擴大船隊展現長期競爭力。

展望下半年，謝福隆分析，美國4月初公布對等關稅政策後，除大陸以外，東南亞地區輸往美國運量大幅增加，而亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾三成，整體貨量表現亦相當熱絡。

美中經貿會談後，大陸重啟出貨已使海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢，最近公布的運價都是全面走揚，除美國線持續上漲外，歐洲、波斯灣航線也跟進上漲，代表全球船舶排擠效應顥現。