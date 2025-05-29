漢翔搶美國防商機 報捷 獲CMMC Level 2認證 具更高等級資安能力

經濟部昨（29）日表示，漢翔（2634）成為國內第一家取得美國國防部CMMC Level 2正式驗證資格的廠商，可望爭取美國國防更高階訂單；另外漢翔率領無人機聯盟業者赴美國德州參展，成功洽談超過20案合作，可望爭取逾10億元國際訂單。

經濟部表示，在經濟部、數位發展部支持下，漢翔取得CMMC（Cybersecurity Maturity Model Certification） Level 2認證，並完成登錄美國供應商績效風險系統（SPRS），象徵在符合美國國防部供應鏈要求下，具備更高等級的資安能力，有利爭取未來更高階的國防訂單。

經濟部表示，透過此次認證，不僅提升其在國際供應鏈中的競爭優勢，更藉由導入完整的CMMC資安標準流程，逐步建立起系統化的資安治理與輔導機制，未來漢翔也將輔導無人機聯盟業者取得認證。

數產署先前曾表示，美國國防部為強化國防供應鏈資安，近年逐步推行「網路安全成熟度模型驗證（CMMC）」計畫，法規逐步上路，數產署輔導漢翔及其六家供應鏈廠商符合CMMC規範，漢翔也通過美方實地評鑑、建立國防供應鏈示範案例，助業者打入美國國防供應鏈。

另外，漢翔身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席，率領無人機聯盟業者赴美國德州參加全球指標性展會「XPONENTIAL 2025無人機展」，共同設立台灣主題館，並成功洽談超過20案合作機會，整體商機突破10億元。

經濟部指出，漢翔攜手中光電、雷虎科技、經緯航太等代表性廠商在展會中表現亮眼，各廠商憑藉優異技術實力獲得國際買主高度關注。

此次展會期間，台灣卓越無人機海外商機聯盟與國際無人系統協會（AUVSI）簽署產業合作備忘錄，推動合作交流，協助業者切入美國供應鏈，建立策略夥伴關係，成功搭建台美無人機產業交流合作的新橋梁。

經濟部表示，未來將持續推動我國無人機產業升級與國際化，目標2030年產值達400億元，穩健邁向高值化發展。