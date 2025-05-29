寶成：持續強化印尼、越南及中國據點產能配置

寶成工業今天表示，持續強化印尼、越南及中國等多元生產據點，靈活調整產能，以迅速應對市場需求變化，並將有序推進中長期布局，包括印尼及印度的新產能規劃，為鞋類製造業務的永續成長提供穩固支持。

寶成今天股東會通過每股配發現金股利1.70元。寶成工業去年合併營業收入為2638億元，年增7%，主要獲益於產業庫存調整週期結束，帶動鞋類製造業務訂單需求大幅回升，有效抵銷運動用品零售及批發業務銷售相對疲弱影響。

寶成工業，去年合併營業淨利率提升至6.1%。去年度歸屬於本公司業主稅後淨利達160億元，年增50.9%，每股盈餘5.44元。

回顧去年，寶成說明，鞋類製造業務續為營收主要來源，其中成品鞋的平均售價雖因產品組合變化而下降，年減幅度逐季收窄，且受惠於全球需求回升及低基期效應，出貨雙數增長強勁，使該業務占合併營業收入的比重增至約69%。