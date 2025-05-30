職感心教練／擺脫僵化思維 打破倉鼠輪效應

眼見部屬在處理某項任務時，始終得不到對方正面積極的回應，導致進度停滯。主管見狀焦急，只好再次下達「儘快解決」的指令；部屬受到壓力後，仍沿用原本方式但以更強硬的態度應對，結果仍無明顯進展。

我們往往習慣用最熟悉、直觀的方式處理問題，只是加大力道，卻期待不同的結果。然而，無論你是下達命令或是執行任務的人，是否也曾感受到「愈努力，愈無力」？就像困在滾輪裡的倉鼠，拚命奔跑，卻仍原地打轉，最終筋疲力盡、跌落輪外。

這正是所謂的「倉鼠輪效應（Hamster Wheel Effect）」，指人們在工作或生活中持續投入大量精力，看似動能十足，實則空轉，缺乏實質進展與成果，不僅成效有限，還可能陷入疲憊、挫折與倦怠的惡性循環。

為了發展有效行為，我們需要有意識地跳脫「倉鼠輪」的慣性，重新審視既有的方式與思維，警惕習以為常帶來的盲目，擺脫無效的循環。那麼，如何才能突破這種僵化的思維呢？

關鍵在於找到「最佳曝光程度（The Optimal Level of Exposure）」，它是整合認知心理與行為經驗的應用概念，主要是讓事物既新穎到足以吸引大腦的注意，又熟悉到能引起對方的覺察與關切，進而產生刺激與反應。

然而，如何精準地找出這個「最佳程度」？必須聚焦在一個「足以吸引對方注意力的一項事物」，無論是採用關鍵用語或是行為，確保與對方息息相關，同時又要避免過度使用造成的疲乏。

舉例，若直接詢問：「這項製程調整對設計有何影響？」對方可能回應：「已經大量生產，與設計無關，請詢問工程單位。」若換個問法：「此製程調整將影響設計的效能，在不影響規格下，可接受的變動範圍為何？」便能讓對方從「事不關己」，引發關注，並促使具體回應與行動。

當你有意識地停下腳步，檢視自己的溝通模式，發現原本的方式已無效，便可嘗試旁敲側擊探索對方敏感的神經，調整表達與提問方式，讓對方不得不正視你的需求。關鍵在於能使對方感受到這件事與自身息息相關，才有可能引發真正的關注與回應。

要打破倉鼠輪效應，避免思維僵化，要先意識到光憑更加努力已經改變不了現況，便要有策略地改變溝通方式，調整「最佳曝光程度」以找到突破口，精準影響目標對象，驅使做出改變。