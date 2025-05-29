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建商打出讓利牌 房仲專家吐實話了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

時序來到五月底，房市交易表現如何？住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，除新北市、桃園市外，其餘縣市均呈現正成長，全國量增5.8%，不過和去年相比，是去年5月成交量的一半。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道些微，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，賴志昶表示，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，惟整體新案價格仍未明顯鬆動，令中古屋市場修正幅度難有表現，同時目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，加上房貸利率持續維持高檔，對買氣是一大衝擊，在購屋人特別謹慎之下，未來交易量亦不容樂觀。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，5月工作天數雖多，且匯率戰下許多人開始思考熱錢流入的可能性，同時已經出現公寓、老屋等銷售狀況較弱的屋主願意讓價促成交，是交易稍微回神的重要因素，不過目前交易狀況仍受貸款影響，該狀況恐怕短時間內都不容易改善。

縱觀各縣市表現，北市月增15%、年減46%，新北市月減少3.5%、年減51.1%，桃園市月減5.1%、年減52.7%，台中市月增12.2%、年減38.1%，台南市月持平、年減47%，高雄市月增17.3%、年減47.9%，全國月增5.8%、年減47.6%。

徐佳馨認為，新北市與桃園市因為預售交屋個案出現，買方預期價格修正在即，又有貸款問題，態度上寧可等待，也不願意積極進場，反觀台北市因供給量少，台中市、台南市與高雄市的利多不斷，加上降價出售的個案價格夠甜，是成交量增的關鍵。

買氣 熱錢

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