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繼海事、公共工程後 皇昌宣布要當建商了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
皇昌營造29日股東會由董事長江程金親自主持，會中承認去年年報，更通過每股配發0.3元現金、1.7元股票，合計共2元股利。皇昌提供
皇昌營造29日股東會由董事長江程金親自主持，會中承認去年年報，更通過每股配發0.3元現金、1.7元股票，合計共2元股利。皇昌提供

皇昌營造（2543）29日股東會由董事長江程金親自主持，會中承認去年年報，更通過每股配發0.3元現金、1.7元股票，合計共2元股利。

皇昌營造指出，子公司和昌國際在內湖、觀音、楊梅、汐止布建四座預拌混凝土廠，為持續壯大原料供給規模，將新增第五座廠，惟因土地難找，因此第五座廠尚無時間表，目前鎖定大溪、八德、三峽、土城一帶土地。

皇昌營造分析，為擴大集團版圖，建構全方位營建體系，在公共工程、海事工程後，集團新設「機電部」與「開發投資部」，將進軍建築開發事業。

皇昌營造指出，其中「開發投資部」鎖定雙北市老屋、積極投入都更市場，也代表集團從公共工程市場、擴大跨入民間建築開發領域；「機電部」將整合皇昌營造既有機電資源，提升機電工程整合效益。

據內政部統計資料，2024年第2季台北市30年以上老屋約有66萬戶，尚待推動更新，顯示都市更新具高度迫切性與發展潛力。

皇昌營造分析，集團「開發投資部」將因應台灣老屋比例偏高的趨勢，專責建築與土地開發案之評估與推動，積極布局都市更新事業，希望透過都更，開創永續發展新契機，同時改善老舊社區的居住品質，並促進建築安全與整體市容提升。

都市更新 老屋

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