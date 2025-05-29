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漢翔成為台灣首家獲得美國防部CMMC Level2認證廠商

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
漢翔成為國內第一家取得美國國防部CMMC Level 2正式驗證資格的廠商。圖為漢翔公司董事長胡開宏。圖／聯合報系資料庫
漢翔成為國內第一家取得美國國防部CMMC Level 2正式驗證資格的廠商。圖為漢翔公司董事長胡開宏。圖／聯合報系資料庫

漢翔取得CMMC Level 2認證並完成登錄美國供應商績效風險系統（SPRS），經濟部表示，漢翔是國內第一家取得美國國防部CMMC Level 2正式驗證資格的廠商，展現漢翔在資安防護上的能力，有利於爭取美國國防商機。

經濟部29日表示，漢翔取得CMMC Level 2認證並完成登錄美國供應商績效風險系統，象徵在符合美國國防部供應鏈要求下，具備更高等級的資安能力，有利於爭取未來更高階的國防訂單。

同時，透過此次認證，不僅提升其在國際供應鏈中的競爭優勢，更藉由導入完整的CMMC資安標準流程，逐步建立起系統化的資安治理與輔導機制，未來漢翔也將輔導無人機聯盟業者取得認證。

此外，漢翔身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）主席，在經濟部大力支持下，率領無人機聯盟業者赴美國德州參加全球指標性展會「XPONENTIAL 2025無人機展」，共同設立台灣主題館，並成功洽談超過20案合作機會，整體商機突破新台幣10億元。

經濟部表示，未來將持續推動我國無人機產業升級與國際化，透過政策資源挹注、資安驗證強化與海外市場拓展等多元措施，加速產業鏈整體成長，持續突破以在2030年達成400億元為目標，穩健邁向高值化發展，同時將積極串聯國際夥伴、深化跨國合作，致力於將台灣打無人機民主供應鏈的亞洲中心。

美國 無人機 漢翔

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