中鋼4月稅前虧損2億元 經濟變數複雜糾結、後市待觀察

中鋼（2002）29日公布，4月稅前虧損2億元，與去年同期相比由盈轉虧；累計今年前4月稅前盈餘9.1億元、年減57%。隨著美國關稅風暴發展，加上新台幣匯率波動，經濟變數複雜糾結，後續鋼市變化仍待觀察。

中鋼指出，4月個體（非合併）鋼品銷售量69萬餘公噸，今年前4月累計鋼品銷售量為247萬餘公噸。

受到鋼鐵銷售單位毛利減少影響，中鋼4月營業損失2.4億元，月減164%、年減197%；稅前虧損2億元，月減149%、年減130%。今年前四月中鋼合併營業利益11億元、年增10%；合併稅前盈餘9.1億元、年減57%。

中鋼分析，4月鋼鐵銷售量增加，致營業收入比3月增加，但鋼鐵業單位毛利減少，加上中能風場發電度數降低，造成4月的營業利益及稅前盈餘比3月減少。

今年前四個月累計合併稅前盈餘較去年同期降低，主要是鋼鐵業銷售單價及數量減少，致營業收入衰退，但中能風場發電度數增加，提高營業利益，同時礦業投資獲配股利減少，造成業外收入同步縮。

中鋼表示，美國在關稅政策談判上已與英國達成協議，另中國大陸部分先行恢復10%及30%稅率，以利後續談判， 經濟不確定性有望逐步趨緩。惟美國聯準會仍維持利率穩定基調，並示警經濟風險，IMF將今年全球經濟成長率由3.3%下修為2.8%。

鋼鐵產品部份，目前美國出廠價格略為回檔，歐洲需求復甦緩慢導致當地買氣保守觀望，亞洲地區鋼價則尚呈弱勢盤整態勢，值得關注的是中國大陸在其央行降準降息釋放人民幣1兆元資金下，有利支撐當地市場需求。

台灣方面近期則因新台幣大幅升值走勢，衝擊下游加工業外銷接單，影響國內出口動能，後續鋼市變化仍待觀察。