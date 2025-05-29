捷報！漢翔取得美國防部Level 2認證 領廠商獲十億元訂單

捷報傳來！經濟部29日表示，漢翔成為國內第一家取得美國國防部CMMC (Cybersecurity Maturity Model Certification) Level 2正式驗證資格(Final Status)的廠商，並率領無人機聯盟及國內廠商斬獲十億元國際訂單。

在經濟部及數發部的支持下，漢翔取得CMMC Level 2認證並完成登錄美國供應商績效風險系統(SPRS)，象徵在符合美國國防部供應鏈要求下，具備更高等級的資安能力，有利於爭取未來更高階的國防訂單，透過此次認證，不僅提升其在國際供應鏈中的競爭優勢，更藉由導入完整的CMMC資安標準流程，逐步建立起系統化的資安治理與輔導機制，未來漢翔也將輔導無人機聯盟業者取得認證。

經濟部指出，在「XPONENTIAL 2025無人機展」，漢翔攜手中光電、雷虎科技、經緯航太等代表性廠商在展會中表現亮眼，各廠商憑藉優異技術實力獲得國際買主高度關注。此次展會期間更具歷史性意義的亮點之一，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與國際無人系統協會(AUVSI)簽署產業合作備忘錄，推動合作交流與 Green UAS 申請，促進雙邊 B2B 媒合與參訪，協助業者切入美國供應鏈，並與奧克拉荷馬州國防產業協會(ODIA)建立策略夥伴關係，成功搭建台美無人機產業交流合作的新橋梁。

經濟部表示，未來將持續推動我國無人機產業升級與國際化，透過政策資源挹注、資安驗證強化與海外市場拓展等多元措施，加速產業鏈整體成長，持續突破以在2030年達成400億元為目標，穩健邁向高值化發展，同時將積極串聯國際夥伴、深化跨國合作，致力於將台灣打無人機民主供應鏈的亞洲中心。