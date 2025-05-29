美國關稅衝擊台灣鯛外銷 漁民建置產銷履歷盼增競爭力

因應美國關稅風暴，農業部提出吳郭魚、鱸魚出口供應鏈支持方案，台泥綠能在嘉義設有魚電共生案場，近期輔導漁民建置產銷履歷，提升市場競爭力。台泥綠能指出，由發電業者協助漁民建立產銷履歷是台灣首例，目前案場養殖戶續養比例高達77%。

農業部統計資料顯示，台灣吳郭魚年均產量達5萬8256公噸，約有4成都銷往國外，其中外銷美國就占6成。若外銷受阻，約有1萬4000公噸吳郭魚將回流國內市場，相當於市場上每4公噸吳郭魚，就可能有1公噸是原外銷魚貨，大幅增加國內供給，恐導致市場價格崩盤。

70多歲地主兼養殖戶說，以前養鰻魚也做過產銷履歷，結果交給大盤商價格都一樣，擔心產銷履歷沒有實際效益。此外，漁電養殖戶多為高齡長者，面對產銷履歷繁瑣的電腦文書作業時，有漁民抗拒的說，「我們的年紀真的沒辦法處理填寫數據、上傳資料這些事情」。