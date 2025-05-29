中鋼舉辦小港區國小六年級學生鋼鐵之旅 陪伴學子探索「鋼鐵森林」

中鋼（2002）秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長久以來致力地方教育推展，自1993年起每年舉辦高雄市小港區國小「鋼鐵之旅」戶外教學活動，至今已邁入第32年。今(2025)年中鋼再次攜手小港區坪頂國小及中鋼集團教育基金會，邀請小港區13所國小六年級學生走進一貫作業鋼廠，除了探索鋼鐵相關知識外，也瞭解中鋼致力推動循環經濟及低碳生產精緻鋼品的努力與成果。今年「鋼鐵之旅」活動分五梯次參觀行程，29日順利圓滿結束，共約1,400位應屆畢業學子收穫滿滿。

中鋼今年鋼鐵之旅活動再次委請坪頂國小協辦，該校馬惠祺校長表示，實地參觀鋼廠不僅幫助學子們走出教室拓展視野，深刻體會日常生活各種家電、交通工具及高樓建築所需的鋼鐵材料，必須經由繁複工序生產而來，也讓他們認識鋼鐵可回收再利用的特性，深化循環經濟觀念。馬校長感謝中鋼對地方教育的長期重視，多年不間斷地舉辦「鋼鐵之旅」，展現企業社會責任。

今年鋼鐵之旅活動內容相當豐富，以《百鍊成鋼》影片揭開序幕，帶領學生從古代鑄劍的土法煉鋼，演變成現代化及低碳的鋼鐵生產線，並透過淺顯易懂的解說，讓學生了解鋼鐵不僅是現代文明的基石，更是未來實踐碳中和不可或缺的支柱材料。此外，中鋼基金會也精心設計「鋼鐵小學堂」搶答活動，題目涵蓋鋼鐵知識、環境保護與循環再利用等主題，藉由與學子們益智問答的趣味互動，讓知識不再硬梆梆，現場歡笑不斷。

許多小港區國小應屆畢業學子參觀中鋼後，印象最深刻的當屬參觀熱軋工場，當他們親眼見到紅通通的高溫鋼胚軋延成鋼捲時，無不驚呼連連。另外，同學們對於鋼鐵可製作成各式各樣常見的生活產品，以及製程產出的轉爐石、高爐石等副產品能回收再利用成低碳工業材料，無不深感佩服，尤其搭巴士進入綠意盎然的中鋼廠區時，彷彿置身於鋼鐵森林中，對此留下深刻印象。

中鋼公共事務處處長孫宏魁表示，「鋼鐵之旅」是中鋼推展地方教育最具代表性的實例，許多曾參加活動的同學們如今也成為中鋼人，一棒接一棒為國家打拼經濟，也為公司永續發展努力。孫宏魁感謝坪頂國小馬校長及其團隊的用心，以及各校師長的幫助，讓活動順利完成，更期許在這趟知性「鋼鐵森林」旅程中，學子們不只看見鋼鐵生產的過程，也體會知識的力量、環保的價值，並思考鋼鐵未來應用的無限可能。孫宏魁勉勵同學們畢業後秉持百鍊成鋼的精神，勇敢追夢，努力必有所收穫，並祝福每位同學畢業快樂，前程似錦。