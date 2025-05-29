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萬海：中國重啟出貨 艙位需求大增

中央社／ 台北29日電

萬海今天召開股東常會，會中通過每股配發現金股利3.5元。萬海指出，美中同意暫時調降高關稅，中國大陸重啟出貨使海運艙位需求大幅增加，牽動其他航線運價上漲，除美國線，歐洲、波斯灣航線也分別大漲。

萬海去年合併營收達新台幣1617億元，年增率達61%，稅後淨利474億元，較前一年度虧損大幅反彈，在市場波動中靈活調整策略、穩健獲利，每股盈餘（EPS）達16.89元，股東會通過每股配發現金股利3.5元，總計發放約98億元回饋股東。

此外，因應法規，萬海股東會中通過修訂公司章程的員工酬勞分配機制，強化員工激勵制度。

展望下半年，萬海指出，美國4月初公布對等關稅政策後，除中國以外，東南亞地區輸往美國運量大幅增加，而亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾3成，整體貨量表現相當熱絡，亞洲區間航線占萬海合併營收約4成，今年度美國線長約合約價相較去年，也有3至4成的漲幅，有助於營運穩定成長。

萬海表示，美中同意暫時相互調降高關稅，中國大陸重啟出貨已使海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈上漲趨勢，除美國線持續上漲外，歐洲、波斯灣航線也分別大漲。

看好長期航運市場需求，萬海宣布，於4月因應越泰印區間貿易增長，新闢越南、泰國至東印度直航航線（TTX）；5月與海洋網聯船務（Ocean NetworkExpress）及宏海箱運（Regional Container Lines）共同投船經營中國至印尼、馬來西亞航線（CS2）; 而6月也將與阿聯酋航運（ESL）共同投船經營印度至東地中海直航航線（IM2）。

萬海汰舊換新船舶，於4月與南韓現代三湖重工及三星重工各簽訂2艘1.6萬TEU（20呎櫃）甲醇雙燃料新船，共計4艘，金額達7.48至8.16億美元，今年將有3艘1.3萬TEU新造船舶加入運營，其中已交船1艘，2026年至2030年接收34艘新造船，其中，7000TEU有2艘，8700TEU有20艘，含附帶購入選擇權4艘；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬TEU。

萬海 航線

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