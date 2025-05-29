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簽約儀式照遭盜用變造 台船、中航通報警政署

中央社／ 台北29日電

台船今天澄清說明，與中航簽約儀式的照片遭到盜用及變造，雙方均已向內政部警政署165全民防騙網通報，台船公司已經另外提出司法追訴。

台船、中航今天發布新聞稿澄清，針對新文媒體有限公司經營的「新北市新聞網」等網路媒體，盜用台船與中航公開簽約儀式的照片，並變造該照片於11日在網站平台發布「旭亨投資聯合大昕國際 共同啟動資產擴增合作計劃對抗關稅戰」新聞。

台船指出，新文媒體有限公司經營的「新北市新聞網」等網路媒體引用照片，是盜用台船與中航公開簽約儀式照片，並變造其內容，已侵害台船公司、中國航運公司及拍攝者著作權無疑，甚有侵害台船董事長黃正弘、前總經理魏正賜，與中航董事長彭士孝、中航總經理戴聖堅等人肖像權之虞。

台船接著說，變造台船公司、中國航運公司兩家公司簽約照片，並搭配新聞手法，核屬傳遞不實資訊，藉此誤導社會大眾，恐將造成社會大眾對「旭亨投資有限公司、大昕國際投資股份有限公司」進行投資因而受害的後果。

台船表示，為維護台船公司與中國航運公司聲譽及相關權益，雙方已向內政部警政署165全民防騙網通報此盜用及變造事件外，台船更於5月26日向高雄市政府警察局小港分局報案，並呼籲社會大眾勿輕信，以免造成損失。

董事長 台船

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