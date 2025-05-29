燁輝六月盤價內銷跌600元 外銷最高降30美元

主力單軋廠燁輝（2023）29日開出最新盤價，6月內銷每公噸跌600元，外銷7月報價最高降30美元，主要受到美國關稅風暴衝擊，全球鋼市產銷趨於謹慎，燁輝降價與市場休養生息，靜待景況回溫。

燁輝執行副總陳維誠表示，美國掀起全球關稅風暴，世界政經局勢詭譎混亂，引發股匯市劇烈震動，導致國際景氣動向難測。根據美銀美林調查報告，62%受訪者認為關稅戰將引發經濟衰退，IMF 更早於4月下修全球今年經濟成長預測0.5%至 2.8%，為新冠疫情爆發來最低， 但台灣卻逆勢成長上修 0.2%至2.9%，高於全球平均。

鋼鐵原物料行情方面，鐵礦砂自年初至今價格都在每公噸100美元上下游走， 中國大陸國產煤礦價格則落於每公噸145 美元區間震盪，原料價格相對持穩支撐鋼價。

陳維誠指出，大陸官方雖堅定去產能政策，但4月迄今重點企業粗鋼日均產出仍高達220公萬公噸，同時3、4 月鋼材出口上千萬公噸， 持續影響世界鋼市。

目前中美兩大經濟體正因關稅而陷入貿易戰，美歐關稅談 判陷入僵局，以致美國、歐洲及中國大陸三大鋼市紛紛陷入觀望，導致亞洲各主要鋼廠對後市態度保守，包括大陸寶武、鞍本集團，以及中鋼（2002）、中鴻（2014）、 越南河靜、和發等鋼廠最新盤價皆以平低盤開出，顯示各方對鋼市走向趨於審慎。

陳維誠分析，當前世界經貿因美國推出的關稅政策而陷入停滯，市場充滿變數與衝突，不論是何種產業稅率的疊加，未來都將重塑全球經貿。加上俄烏、印巴、以阿、台海等地緣政治的對立與衝突，皆導致各方對未來景氣多持保留，甚至近日新台幣匯率劇烈升值，衝擊各廠家加工出口，客戶觀望氣氛濃厚，燁輝公司審時度勢，在當前需求保守下，與下游共度時艱，調降報價待市況回暖。