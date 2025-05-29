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台日觀光高峰論壇 台灣虎航桃園-米子首航滿載

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部觀光署長周永暉（右4）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（左4）等人29日搭乘台灣虎航桃園-米子（鳥取）首航航線參加台日觀光高峰論壇。（台灣虎航提供） 中央社
交通部觀光署長周永暉（右4）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭（左4）等人29日搭乘台灣虎航桃園-米子（鳥取）首航航線參加台日觀光高峰論壇。（台灣虎航提供） 中央社

台灣虎航日本的第22個航點：米子(鳥取)，配合第16屆台日觀光高峰論壇活動於29日首航；而為慶祝此搭載台日交流重要意義的首航班，桃園國際機場亦特別舉辦了灑水儀式，為這條新航線送上首航滿載的祝福。

台灣虎航指出，今日上午，由台灣虎航董事長黃世惠親自率隊前往日本米子鬼太郎機場參與首航儀式。此外，交通部觀光署署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏以及中華航空總經理陳漢銘等逾數十位航空旅遊業界代表亦搭乘此首航航班，並於抵達米子鬼太郎機場後，在鳥取縣知事平井伸治的熱情歡迎下，台灣虎航的日本品牌大使內田理央也特別以實際行動現身在米子鬼太郎機場作為支持，並共同進行了首航剪綵儀式，在台日各界重量級貴賓的共同見證下，表達對此航線未來發展的無限期待。

黃世惠表示，桃園-米子(鳥取)新航線的加入，不僅豐富了台灣虎航在日本的航點佈局，更重要的是，它為台灣與鳥取之間搭起了更便捷的空中橋樑。鳥取縣以其獨特的漫畫文化聞名於世，相信這條航線將吸引更多旅客前來深入探訪外，也期待能為台日觀光交流注入新的活力。

為了慶祝米子航線首航，今日所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，另有親切的虎妞們於桃園機場的候機室和首航旅客合影。桃園-米子(鳥取)航線開航初期，每週營運兩班，除了首航班因配合第16屆台日觀光高峰論壇活動於5月29日(四)飛航外，其餘航班則為一、五飛航，去程航班編號IT724，回程航班編號IT725。每週一的去程航班為上午8:35自桃園機場起飛、回程航班為下午13:00自米子鬼太郎機場起飛；每週五的去程航班為下午13:20自桃園機場起飛、回程航班於下午17:50自米子鬼太郎機場起飛。

台灣虎航為台灣唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

桃園機場 日本 台灣虎航

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