快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

家樂福改名？ 羅智先：授權合約未到期不急著改

中央社／ 台南29日電
統一董事長羅智先。記者林海／攝影
統一董事長羅智先。記者林海／攝影

全聯今年宣布量販店大潤發將改名為「大全聯」，被問到統一旗下量販店家樂福是否也要改名，統一董事長羅智先今天首度表示還在思考；每年授權費很高，但改名是一輩子的事情，且授權合約還未到期，不急著改。

統一集團2023年5月正式併購家樂福，但每年都要繳品牌授權權利金，給法國家樂福。羅智先今天出席統一股東會，會後表示，家樂福的營收一年約新台幣800億元，換算每年授權費確實「不少」，對歐美企業來說，授權費也是很重要的收入。

他認為，改名與否仍在思考中，但這件事還不急，授權合約還未到期，而且改名後是一輩子使用，需要謹慎思考。

談到家樂福近期營運，羅智先說，社會環境有了很大改變，不能再套用30幾年前的經營模式，家樂福目前不急著展店，先將現有基礎做改變即可，內部也要做很多調整，並建立商業模式。對統一集團來說，展店很簡單，但是展店之後要做什麼、要產生什麼效益，才是挑戰。

羅智先 統一集團 家樂福

延伸閱讀

統一董事長羅智先：未來3-5年台灣會增加約50多個購物中心

關稅、匯率接連衝擊 羅智先：真的感受到消費信心降低

統一超推訂閱制 讓顧客願意掏錢

統一全新百貨商場 砸錢大改造

相關新聞

台日觀光高峰論壇 台灣虎航桃園-米子首航滿載

台灣虎航日本的第22個航點：米子(鳥取)，配合第16屆台日觀光高峰論壇活動於29日首航；而為慶祝此搭載台日交流重要意義的...

家樂福改名？ 羅智先：授權合約未到期不急著改

全聯今年宣布量販店大潤發將改名為「大全聯」，被問到統一旗下量販店家樂福是否也要改名，統一董事長羅智先今天首度表示還在思考...

關稅戰、股市重挫利空淡化 中信房屋：5月房市回神逾7%

中信房屋統計內部成交件數，5月全台交易量相較於上月增加約7.1%，較去年同期減少約30.8%。

搶好康！MG史上最強檔購車優惠六月開跑 ZS最低69.9萬起

MG Taiwan六月火力全開，祭出史上最強購車優惠方案，旗下HS、ZS車系同步推出限時專屬心動購車金優惠，搭配舊換新補...

退休族另類「北漂」新趨勢 日本京都房產成寵兒

全球經濟局勢波動大，日本房市以穩定性吸引不少包含台灣在內的海外投資客前往置產。信義房屋不動產株式會社觀察發現，近年來台灣...

統一董事長羅智先：未來3-5年台灣會增加約50多個購物中心

統一（1216）董事長羅智先說，根據統計台灣未來3-5年會增加50多個購物中心，代表著零售業需求量大，但形態一直在轉變，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。