家樂福改名？ 羅智先：授權合約未到期不急著改

全聯今年宣布量販店大潤發將改名為「大全聯」，被問到統一旗下量販店家樂福是否也要改名，統一董事長羅智先今天首度表示還在思考；每年授權費很高，但改名是一輩子的事情，且授權合約還未到期，不急著改。

統一集團2023年5月正式併購家樂福，但每年都要繳品牌授權權利金，給法國家樂福。羅智先今天出席統一股東會，會後表示，家樂福的營收一年約新台幣800億元，換算每年授權費確實「不少」，對歐美企業來說，授權費也是很重要的收入。

他認為，改名與否仍在思考中，但這件事還不急，授權合約還未到期，而且改名後是一輩子使用，需要謹慎思考。

談到家樂福近期營運，羅智先說，社會環境有了很大改變，不能再套用30幾年前的經營模式，家樂福目前不急著展店，先將現有基礎做改變即可，內部也要做很多調整，並建立商業模式。對統一集團來說，展店很簡單，但是展店之後要做什麼、要產生什麼效益，才是挑戰。