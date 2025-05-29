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關稅戰、股市重挫利空淡化 中信房屋：5月房市回神逾7%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中信房屋總經理張世宗指出，預期隨著美國總統川普陸續與部分國家達成協議，關稅戰所帶來的負面衝擊將有所趨緩，再加上市場對政策利空的反應日益淡化，以及屋主讓利幅度擴大，使得5月房市交易量得以較4月成長。中信房屋提供
中信房屋總經理張世宗指出，預期隨著美國總統川普陸續與部分國家達成協議，關稅戰所帶來的負面衝擊將有所趨緩，再加上市場對政策利空的反應日益淡化，以及屋主讓利幅度擴大，使得5月房市交易量得以較4月成長。中信房屋提供

中信房屋統計內部成交件數，5月全台交易量相較於上月增加約7.1%，較去年同期減少約30.8%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增9.7%、年減28.3%；新北市月增6%、年減33.3%；桃園市月增15.1%、年減27.7%；台中市月增10.5%、年減28.9%；台南市月減13.8%、年減32.8%；高雄市月減15.3%、年減36.7%。

中信房屋總經理張世宗指出，預期隨著美國總統川普陸續與部分國家達成協議，關稅戰所帶來的負面衝擊將有所趨緩，再加上市場對政策利空的反應日益淡化，以及屋主讓利幅度擴大，使得5月房市交易量得以較4月成長。

惟南二都地區由於過去幾年房價漲勢過猛，部分產業題材還在醞釀階段，實質效益仍待時間發酵，在投資買盤大量撤場後，部分推案量較大的蛋白區、蛋殼區面臨著不小的修正壓力，短期內區域房市表現恐難有明顯反彈。

展望下半年，張世宗表示，科技產業帶動經濟發展，台灣今年GDP有望保3，若經濟動能持續向上，預期房市亦可望同步受惠。

不過，張世宗也提醒，現階段銀行房貸限額問題尚未鬆綁，市場資金動能仍相當受限，而且川普關稅政策仍存在變數，市場信心尚未恢復，今年的房市氛圍仍將以「盤整」為主。

張世宗指出，整體房價雖不致出現大幅降價，但亦難再創新高，建議民眾購屋應以自住剛需為優先，審慎評估財務條件與還款能力，切莫貿然追高進場。

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