退休族另類「北漂」新趨勢 日本京都房產成寵兒

全球經濟局勢波動大，日本房市以穩定性吸引不少包含台灣在內的海外投資客前往置產。信義房屋不動產株式會社觀察發現，近年來台灣民眾置產標的除了東京、大阪外，京都熱度也持續增加，更有高達七成以上是做為退休自住使用，呈現另類「北漂退休」新趨勢。

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，自開始經營關西以來，大阪與京都一直是台灣客戶喜好的地區。京都因獨特的城市氛圍與人文風光吸引民眾指名前往置產，比例逐年增加。

他指出，至2024年，京都已占整體銷量近10%，而在台灣舉辦的物件發表會幾乎場場爆滿，單場最高曾超過上百人出席，顯示出台灣人對京都的熱愛。

信義房屋日本事業部專案經理張伉妏分析，根據內部統計，整體在關西地區的置產族群投資與自住比例大約各占一半；但京都買房的民眾，除2020至2021年疫情間無法出國，多做投資使用外，近年有高達七成以上是作為退休自住使用，僅三成是投資用途。

張伉妏指出，目前國人喜好區域多在京都熱鬧、生活機能佳的田字區，以及自然風景為主、較偏住宅區的左京區。

張伉妏進一步提到，在一線觀察發現，一般海外置產大多落在36歲以上，有一定經濟能力、中高階以上的族群；會指名前往京都的客群，多半閱歷較廣、喜歡京都的古都、歷史文化氛圍，因此年齡較其他區域偏長，70%是46歲以上、開始為退休作布局或即將退休的民眾。

張伉妏指出，由於是自住用途，通常客戶會選擇和台灣習慣的生活圈相似的環境，購買的物件也會是空間較適宜，不論是夫妻同住或是帶小孩一起皆可、未來要脫手也較容易的兩房居多，價格帶則落在6,000萬日圓到9,000萬日圓內、約新台幣1,500萬元至2,000多萬元為大宗、以有管理的電梯大樓為主。

對於喜歡京都氛圍、有意前往置產作為退休或度假宅自住的民眾，張伉妏建議，除了思考生活環境是否符合需求外，物件類型以電梯大樓較為合適。

張伉妏分析，日本傳統的獨棟透天一戶建雖然風味十足，但畢竟非長時間都有人在，此類又以木造為主，管理與照顧不易；而大樓以鋼筋混凝土建造，有人管理物件，資產價值較佳。

張伉妏表示，許多人聽到京都會認為以投資、開設民宿為主，事實上因為日本對於旅宿業管轄非常嚴格，鄰居檢舉亦時有耳聞，在當地通常是有一定規模的日本集團在經營，想投資作為民宿的民眾務必要先了解整體法規再投入，以免投資不成反而誤觸法規。

日本由於經濟環境較穩定，加上近年匯率較佳，吸引不少台灣人前往置產，但張伉妏提醒，畢竟是跨國購屋，且台日法規大不同，建議民眾先了解法規、貸款等規則、衡量自身能力再決定。

此外，她提醒，海外置產不若在台灣，仍需考量未來脫手，因此需思考物件是否切合當地人喜好，因此若有購屋意願務必找尋合法、信賴並且深耕在地的業者，避免日後求助無門。