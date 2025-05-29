搶好康！MG史上最強檔購車優惠六月開跑 ZS最低69.9萬起

MG Taiwan六月火力全開，祭出史上最強購車優惠方案，旗下HS、ZS車系同步推出限時專屬心動購車金優惠，搭配舊換新補助後，HS 1.5T旗艦版僅需86.5萬元、ZS 1.5L 旗艦版只要69.9萬即可輕鬆入手開回家；HS車系推出MAX車型，重磅升級配備滿載，價值最高達七萬多元。

台灣MG宣布，本月HS車系三車型- HS 1.5T、HS 2.0T與HS PHEV 更同步推出全新MAX升級款車型，分別加入外觀套件、制動性能、抬頭顯示器與電子後視鏡等實用配備進行全方位升級，新增配備價值最高達72,000元，售價卻維持原價不調整，MG Taiwan以誠意十足的配置，讓消費者一次到位免動腦限時無痛升級。

更值得一提的是，除了於六月購買HS、ZS車型獲得上述優惠外，MG Taiwan還提供高額低首付優惠貸款方案、高額配件金，以及贈送Electrolux伊萊克斯雙效涼風循環空氣清淨機(市價22,900元)等多重購車選擇，讓車主們得以根據個人需求靈活搭配，坐擁MG史上最強限時購車優惠方案。

呼應市場對 MG 品牌「滿配上陣、免選配」的高度肯定，本月特別針對 HS 1.5T、HS 2.0T 與 HS PHEV 三款主力車型進一步推出 MAX升級車型，以最高價值72,000元新增配備滿足消費者對駕馭體驗的期待。MAX車型在既有「超規滿配」的基礎上，再加碼導入多項全方位高價值配備，全面強化外觀美感、實用機能與操控質感，不僅從裡到外一次到位，更「加量不加價」維持原售價確保產品競爭力。

HS 1.5T MAX = HS 1.5T旗艦版+升級無邊框電子後視鏡暨行車紀錄器、風格側裙、全車座艙氣氛燈、專屬迎賓踏板、引擎室結構桿、尾門安全照明燈，總價值超過52,000元。

HS 2.0T MAX = HS 2.0T旗艦版+升級無邊框電子後視鏡暨行車紀錄器、風格側裙、風馳尾翼、打孔通風煞車碟盤、陶瓷煞車來令片、引擎下護板、尾門安全照明燈，總價值超過70,000元。

HS PHEV MAX = HS PHEV馭電版+升級無邊框電子後視鏡暨行車紀錄器、風格側裙、風馳尾翼、專屬迎賓踏板、行李廂門檻金屬護板、3.9吋HUD抬頭顯示器、引擎室結構桿、引擎下護板、開門警示燈、尾門安全照明燈，總價值超過72,000元。

MG六月購車優惠不僅止於MAX車型配備升級、限時購車金回饋，更提供優惠貸款方案與高額配件金選項供消費者自由選擇，本月更加碼推出獨家好禮選項，讓車主擁抱愛車之餘，同步提升居家環境品質！凡於本月入主指定車型，即贈送Electrolux 伊萊克斯雙效涼風循環頂級空淨機(市價22,900)，入主MG車款可享受舒適的車內環境，同時亦能為您的居家空間帶來潔淨空氣，讓您在擁抱新車的同時，也能享受高品質的生活。

MG Taiwan持續秉持「超規滿配」的產品策略，致力為消費者帶來超越期待的用車體驗。旗下主力車型HS與ZS車系憑藉豐富的科技配備與完整的主被動安全防護，於同級距市場中穩居領先。MG HS車系具備前衛動感的外觀設計、強勁充沛的動力輸出與高質感車室空間，同時提供1.5T旗艦版、2.0T AWD旗艦版與PHEV馭電版三種動力選擇，加上全車系更標配Level 2智慧駕駛輔助系統，全面升級駕馭安全與科技便利，滿足不同駕馭風格與用車需求。

ZS旗艦版則延續「標配即頂配」的產品定位，為同級距中唯一標配Level 2智慧駕駛輔助系統的車型，並配備全速域自動跟車、車道保持、BSD盲點偵測、360度環景影像輔助、全景天窗等越級配備，不僅強化行車安全，更提升使用便利性與空間舒適性。其優異的靜音表現與精緻內裝設計，在年輕族群與家庭買家間獲得廣大迴響。無論是重視駕馭質感的性能車迷，還是講求空間與安全的家庭用戶，MG HS與ZS車系皆展現十足競爭力，結合六月購車優惠，再次成為入主的最佳首選。