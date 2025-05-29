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雄獅股東會／五大主軸啟動轉型 以北美、亞洲雙核心驅動

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雄獅29日召開股東常會，由董事長王文傑主持。雄獅／提供
雄獅29日召開股東常會，由董事長王文傑主持。雄獅／提供

雄獅（2731）29日召開股東常會，董事長王文傑表示，如何善用科技提升旅遊產業價值，將是未來重要課題。此外，氣候變遷與相關環境政策推進，對旅遊產業影響日益顯著，促使旅遊業者需重新思考產品設計與運營模式。

雄獅股東會通過2024年財報，全年合併營收283億元，年增30.74%，每股稅後盈餘9.81元。股東會同步通過每股配發現金股利7.5元，為歷年次高。

王文傑表示，AI科技快速發展，對企業運作與客戶服務模式帶來革命性改變，從行程的個性化推薦到客服體驗的智能化升級，逐漸成為旅遊企業提升競爭力的關鍵，同時也對企業數位轉型能力與資安防護提出更高要求。

總經理黃信川表示，雄獅將全面推動轉型升級，鎖定主題旅遊、國際發展、數位創新、人才培育與永續發展五大關鍵主軸，開創旅遊服務新格局。

首先，將持續展開多元化、分眾化的主題產品線，包含登山、滑雪、高爾夫、棒球、馬拉松等，特別是在鐵道旅遊方面，雄獅已將日本作為布局重點，推出四國三大列車物語、東北EMOTION美食列車、北陸雪月花列車等包列行程；長程鐵道旅行推出瑞士冰河列車、加拿大景觀火車銀楓艙等獲國際肯定的行程。

在國際發展上，雄獅將以北美（洛杉磯、溫哥華）與亞洲（東京、沖繩）為雙核心驅動，結合全球採購與產品設計優勢，推出涵蓋返鄉探親、跨境商務及高端旅遊的多元產品，同時將強化高單價高端品牌「璽品Signature」，以滿足市場對深度旅遊體驗的需求。

雄獅表示，將持續關注全球經濟與氣候變遷挑戰，鞏固供應鏈，將綠色永續理念融入產品設計，並透過AI賦能與數位化運營創造更大價值。

雄獅 股東會

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