明台產險獲中華信評最高「twAAA」評等 展望穩定

明台產物保險再度獲中華信用評等公司（Taiwan Ratings）授予最高信用評等「twAAA」，評等展望為「穩定」。此次評等不僅是明台第十八年蟬聯此項榮譽，更成為疫情後台灣產險業中唯一維持「twAAA」評等的公司，彰顯其穩健經營與卓越財務體質獲市場高度肯定。

根據中華信評報告，明台此次獲評反映其極為穩固的資本結構與穩定的獲利能力。明台長期深耕台灣市場，建立堅實的通路基礎與廣泛客群，並展現優異的風險控管與營運韌性。此外，作為日本母集團旗下策略性關鍵成員，明台除獲得母公司強力支持，也得以運用其全球資源與品牌信譽，在地深耕並穩健發展。

展望未來，明台產表示，在日本母集團的堅強後盾下，將持續秉持「誠信穩健、創新精進」的核心理念，加速推動數位轉型與服務升級，強化理賠效率與商品多元化，以回應保戶與市場不斷變化的需求。同時，明台亦積極強化風險管理與內部治理，全面落實ESG（環境、社會與公司治理）原則，朝向永續且具韌性的經營目標邁進。