統一董事長羅智先：未來3-5年台灣會增加約50多個購物中心

統一（1216）董事長羅智先說，根據統計台灣未來3-5年會增加50多個購物中心，代表著零售業需求量大，但形態一直在轉變，統一企業也要因應市場變化來做一些調整，展店對於統一集團來說是最簡單的事，展店後要怎麼營運才是一門大學問，物流的投資是必須要做一件事。

最近原物料的變動也是跌破許多的眼鏡，過去經濟不景氣、需求會降低，原物料價格應該跟著下滑，現在原物料的走勢則完全相反，主要原物料價格一直在漲，像咖啡豆一下子漲2、3倍。面產品能不漲價就不要去漲，因為漲價也會衍生很多的問題。

羅智先認為，如果一定要去解釋這個奇怪的變化，用推斷分析，應該是全世界錢還很多，許多的資金會到處去流竄。

統一企業是民生必需產業，物流的投資是必須要做一件事，實體通路的物流跟電商的物流也一定不同，可以在這當中找出可以相通共同點，Yahoo台灣電子商務跟PChome網路家庭物流就可以開始做一些整合擴大競爭力。

統一企業南區物流下半年就會開始營運，南區的物流有一個區域是保留給科技業，提供倉儲的服務。物流就像高鐵一樣，有很多站，是不是每班車都要停這個站呢，就要根據實際情況做調整，統一做的事，就是把站建置好，但要怎麼使用都是依市場需求做調整。

物流要做到一日生活圈已經是標準配備，什麼時間才是消費者拿到東西的時間，變的更重要；統一企業發現到店取貨的需求量不斷在成長。

統一在中國大陸投資政策不會因為各種短期性的經濟因素去特別去做什麼改變事，統一在大陸市場的銷售規模還很小，只要依自己的規畫穩定政策持續布局。

Dream Plaza百貨開幕時間表，羅智先說，Dream Plaza目前已進入緊鑼密鼓的準備階段「萬事俱備，只欠東風」，東風指的是必須申請各種證照，統一企業在每一個細節都想要做到最好，想要給大家一個全新的體驗。

家樂福目前跟法國還在授權的合約內，家樂福目前的年營收約800億元，家樂福的營運策略不急著展店，而是因應現在的社會需求將現有的店進行調整，些調整就花家樂福很多時間。家樂福的授權使用費用當然不少，未來會思考改名，但還在合約期間內，所以這個是佷久以後的事。