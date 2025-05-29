劍麟股東會／通過配發每股現金股利9元 殖利率達9.47％

劍麟（2228）29日股東會承認並通過2024年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項。考量公司營運資金充沛與財務體質健全，2024年配發每股9元現金股利，配息率達94.54％，為歷年配息新高。以5月29日收盤價95元計算，現金殖利率達9.47％。

劍麟2024年全年合併營收達新台幣50.41億元，較前一年度成長3.01％，主要受惠於旗下汽車安全零組件如膝蓋式與側邊安全氣囊、預縮式安全帶導管等產品銷售表現亮眼，帶動汽車事業穩健成長，較前一年度年增4％，且隨著集團持續優化中國大陸、台灣及波蘭等地的生產效率及產品組合，使2024年全年毛利率與營業利益率分別維持在24.77％與10.46％的穩定水準，加上2024年第1季認列子公司盈餘轉增資產生之遞延所得稅回轉利益1.27億元，以及第4季大陸原展示架廠區徵收處分利益稅後1.1億元，挹注2024年全年稅後淨利達7.31億元，年增42.27％、EPS 9.51元，創下近五年來新高之優異獲利能力。

展望2025年第2季，目前集團整體在手訂單站穩良好水準，不僅如此，劍麟亦持續完善設備智能化與工廠智慧化發展，提升生產效率與產品品質，滿足客戶對高效能與高穩定性產品的需求，且為因應全球新能源車長期市場趨勢發展，集團仍專注車用散熱之「熱管理」整體解決方案，強化核心能力及競爭優勢，堆疊未來營運更上層樓，進一步打造劍麟中長期良好營運動能。