中工股東會／陶朱隱園每周來客6~8組 下半年有望傳佳音

中工（2515）29日召開股東會，由董事長周志明主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股股票股利0.5元。中工指出，陶朱隱園自農曆年後，每周約有6-8組符合資格之客戶參觀，有望下半年度傳來佳音。

中工指出，目前在手承攬工程合約達1,530億元，尚餘980億元待執行。其中，台塑大樓都市更新新建工程為近期重大承攬案，合約金額約230億元，預計2029年完工。台中345kV港風中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程(第一工區)及台南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護等均順利推進中。

針對新北捷運環狀線受去年403地震影響，相關損失雙北市政府擬共同向本公司求償19.27億元乙案。中工強調，再次重申本案「按圖施工」，始終重視施工品質與公共安全，公司尊重雙北市採取之法律途徑，將配合釐清責任歸屬，並接受司法調查以期還原真相。

商辦方面，中工指出，中工雲宇宙AI園區預計今年7月底外觀完成，進行後續內裝工程，2026年第2季取得使照，每坪約55萬元起，全區規劃符合企業對智能化、高效率空間的需求，更將ESG理念與員工福祉納入設計核心，打造8,400坪景觀生態園區，設置近200米空中跑道、美食廣場、生活商店、托育中心等完善配套，同時配備30個40呎貨櫃碼頭、挑高大跨距辦公空間，滿足生產、研發、辦公多重機能廠辦需求。

台北市指標都更案「鳴森大苑」（碧硯閣及鳴森苑）座落於台北市松山區民生社區精華地段，基地面積各約為1,500坪及3,000坪，，每坪開價約150~160萬起，其中碧硯閣已接近完工階段，限期推出家電簽約禮活動；鳴森苑預售案則推出低首付，訂簽金8%即可入手。

中工指出，眾所矚目的陶朱隱園自農曆年後每周約有6-8組符合資格之客戶參觀。每戶土地持分約60坪，超過2,000坪的生態庭園及50坪的空中花園，引起不少潛力買家興趣，有望在下半年度傳來佳音。

展望未來，中工表示，將持續秉持「營造永續環境、建設宜居好宅、扎根國際市場」的企業願景，透過垂直整合與橫向串聯，發揮企業最大獲利效益，並積極結合新科技、掌握ESG趨勢，提升技術層次，進行數位化轉型，以因應永續發展。