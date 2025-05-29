中華車股東會／董事長嚴陳莉蓮強調 擁有堅強自主研發實力

中華車（2204）29日股東會，董事長嚴陳莉蓮強調，中華車擁有堅強的自主研發實力，J SPACE商用車領先搭載智慧駕駛系統，銷售成績優於同級車款，今年第3季將推出的ET35電動商用車，國產化比率高達9成以上，同樣配備先進智能控制系統，可作為低碳運輸的最佳解決方案。三菱品牌全新小型休旅車也將於年底前完成量產準備。隨著新產品陸續推出，中華車有信心帶動新一波成長動能。

中華車總經理曾鑫城指出，中華汽車目前全年整車銷售目標4.9萬台，但隨著美國啟動對等關稅談判，目標將更為挑戰。中華車將堅持一直以來在自主技術與整車研發的努力，持續與上下游夥伴緊密協作、維持穩健的財務體質、加速推動策略計畫，強化企業營運韌性，全力朝目標邁進。

曾鑫城在股東會中表示，中華車今年將再推出全新3.5噸智慧電動商用車「ET35」，預計在今年第3季量產上市。中華車除了自行開發「整合式 域控制器eDCU」，採用與國際車廠技術同步的「集中式電子架構」外，也憑藉整車與系統的「整合技術」及提供整車平台，攜手國內汽車與ICT產業夥伴，共同開發「三電（電池、電控、馬達）、一體式電後軸、ADAS、IoT、快充控制器」關鍵零部件，自製率超過90%，展現台灣整車與零部件產業的實力，也為企業客戶與消費者提供最符合在地需求的低碳運輸解決方案。

乘用車部分，除了積極開發產品力優化功能並推進「三菱品牌」新車型導入量產外，MG品牌的HS與ZS車系也已經恢復產銷，將持續深化零件在地化工作，進一步提升國產零件價值。

面對全球經貿變局及產業轉型的挑戰與機會，公司持續推動「自主開發與多元品牌並行」的成長策略。

在商用車部分，採取「自主開發、深化核心技術」策略，開發高自製率、符合在地需求的新車型。在乘用車方面，採取「多元品牌」策略，支持必要的生產規模與產品組合，將積極提升在地化比率、並與策略夥伴進行研發分工加速導入新車，與協力廠一起建構更具競爭力的台灣汽車產業鏈。