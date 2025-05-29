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統一董事長羅智先：全球經濟劇變不是不擔心 「是擔心也沒有用」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一董事長羅智先全：全球經濟劇變「不是不擔心，是擔心也沒有用」。黃淑惠攝
統一董事長羅智先全：全球經濟劇變「不是不擔心，是擔心也沒有用」。黃淑惠攝

統一（1216）董事長羅智先說，對於全球各種經濟變化，「不是不會擔心，是擔心也沒有用」。原物料波動變化比較可以預期，匯率變動則是完全無法預期，所以匯率的衝擊比原物料波動影響來得大。

羅智先幽默地說，「企業都不太喜歡有太多的驚喜，人生如果沒有驚喜也沒有意思，只希望驚喜能在營運承受的範圍內」。

全球關稅、匯率及地緣政治等議題，都是企業沒有辦法提前預防，現在的環境有太多企業沒有辦法提前預防的事件，只能在平常把體質顧好。

以台幣突然升值的那兩天為例，統一集團有些企業之前買的原物料，一個晚上就可能損失就幾千萬元。

現在每天晚上都要吸收很多的資訊，許多人晚上都睡不好覺，尤其像匯率這個事，對很多人來說，急速的變動都是很不好受。統一企業只能把自己的體質調整好，因應市場各種變化。

原物料 匯率

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