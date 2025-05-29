聯強股東會／通過每股4元股利配發 展望2025年審慎樂觀

聯強（2347）29日召開股東常會，會中通過2024年盈餘分配案等。聯強2024年合併營收4,260億元，年增8%，再創歷史新高；毛利、營業淨利與稅前淨利也同步改寫歷史紀錄。稅後淨利92億元，大幅成長26%，每股盈餘5.52元，每股配息4元，股利發放日為7月18日。

展望2025年，聯強總經理杜書伍指出，全球面臨關稅與匯率兩大不確定因素干擾。他說，聯強的經營範疇屬於通路商，匯率升值對於進口產品會有成本降低的好處，但產品單價下降亦相對會影響營收，兩者的交互影響尚需觀察但影響可控。此外，聯強經營的國家與市場很多，不同國家區域的匯率變化不同，但整體而言，這兩項因素對聯強直接衝擊有限，雖然如此，聯強仍會亦步亦趨關注變化。

雖然大環境存在諸多變數，聯強看好資通訊產業可望受惠於AI伺服器普及、企業持續IT基礎架構的投資建置、PC市場進入換機潮，以及手機AI應用的升級需求等，預期市場將保持成長動能。憑藉穩健的營運策略與不斷精進的獲利能力，聯強對2025年整體營收與獲利表現持審慎樂觀看法，有信心再創佳績。

聯強國際董事長苗豐強表示，企業經營最關注經營四大面向「PEST（Political, Economic, Social, Technology），近年來均面臨劇烈變化；所幸聯強經營團隊長期秉持「穩健、持續、成長」的扎實營運步調，且長期注重風險分散，2024年拿出相當不錯的成績，股息發放率72%較往年略高，股利殖利率以28日收盤價約5.5%。展望2025年，雖然面對關稅與匯率兩大不確定因素，但相信聯強團隊將能穩健經營再創佳績。

杜書伍以五大重點，勾勒出集團近幾年的策略布局與團隊全心投入，達到理想的經營成效：

一、2019年開始，集團導入AI工具，全面分析經營樣態，從產品規劃庫存、通路客戶管理到各支持功能，全面積極優化產品組合與低效清整，營運體質更加精實、輕盈、敏捷，而能有力與彈性應對新商機與環境變化。

二、2022年進行ERP系統數位優化，大幅降低員工例行作業，數位工具優化促使員工可專注於分析判斷與溝通，提升員工工作的知識內涵與生產力。

三、營銷事業在海外市場的長期投資，進入開花結果階段，包含印度中東市場、印尼市場、泰國等市場，多處於該市場蓬勃發展階段，除了為集團帶來非常正面的獲利，亦是分散經營風險的策略性投資。

四、集團近年來在營銷事業外，積極布局兩大新事業範疇，業已達到好的成果：「技術服務事業」已在兩岸建立數百位工程師的技術服務機制與團隊，「智能運籌事業」亦已建立雲倉及到宅服務的機制與團隊，「通路營銷、技術服務、智能運籌」三大事業範疇成形。

五、集團總部大樓於2024年正式啟用，為集團員工提供智能化管理的工作空間。

聯強集團全球事業版圖，橫跨台灣、大陸、港澳、紐澳、印尼、越南、泰國、印度中東非洲、土耳其等區域。2024年加計海外合資事業，集團含權益法投資之全球營收達到8,589億元，亦創下歷史新高。